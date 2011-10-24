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Yaşam

Halk otobüsü köprü ayağına çarptı, ikiye yarıldı: 10 yaralı

Bayrampaşa'da özel halk otobüsü önce bir otomobile ardında bariyerlere ve köprü ayağına çarptı. Kazada 10 kişi yaralandı.

24 Ekim 2011 03:00

T24 - Bayrampaşa'da özel halk otobüsü önce bir otomobile ardında bariyerlere ve köprü ayağına çarptı. Kazada 10 kişi yaralandı.



Kaza saat 11.30 sıralarında TEM - E5 bağlantı yolu Bayrampaşa Köprüsü altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beyazıt'tan Bağcılar Göztepe Mahallesi'ne ilerleyen özel halk otobüsünün önüne bir otomobil çıktı. Otobüs önce otomobile ardından da bariyerlere ve köprü ayağına çarptı. Otobüsün kağıt gibi ortadan bölündüğü kazada şans eseri 10 kişi yaralandı. YAralılardan birinin otobüs sürücüsü olduğu belirtildi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılırken durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.


Bayrampaşa'da özel halk otobüsü önce bir otomobile ardında bariyerlere ve köprü ayağına çarptı. Kazada 10 kişi yaralandı.


Kaza saat 11.30 sıralarında TEM - E5 bağlantı yolu Bayrampaşa Köprüsü altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beyazıt'tan Bağcılar Göztepe Mahallesi'ne ilerleyen özel halk otobüsünün önüne bir otomobil çıktı. Otobüs önce otomobile ardından da bariyerlere ve köprü ayağına çarptı. Otobüsün kağıt gibi ortadan bölündüğü kazada şans eseri 10 kişi yaralandı. YAralılardan birinin otobüs sürücüsü olduğu belirtildi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılırken durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.


Aksaray’dan Mahmutbey yönüne doğru giden ve Göztepe Mahallesi-Beyazıt seferini yapan 34 AY 2694 plakalı özel halk otobüsü, Bayrampaşa Köprüsü altına geldiğinde kontrolden çıkarak, köprünün ayaklarından birine çarptı.


Ağır hasar gören otobüsteki yolculardan yaralanan ağır 9 kişi, olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.


Otobüsün şoförünün de yaralananlar arasında bulunduğu, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Kaza nedeniyle yolun Aksaray-Mahmutbey istikameti trafiği bir süre bir süre aksadı. Otobüsün çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılması ve gerekli temizlik çalışmalarının yapılmasının ardından trafik yeniden normale döndü.



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