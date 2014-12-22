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Yaşam

Halk otobüsü ile kamyon çarpıştı; 22 yaralı

Araçta sıkışan otobüs sürücüsü, olay yerine gelen sivil savunma ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı

22 Aralık 2014 15:59

Afyonkarahisar'da şehir içi yolcu otobüsüyle kamyonun çarpışmasıyla meydana gelen kazada 22 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Fuar Kavşağı’nda meydana geldi. Sahipata Mahallesi’nden kent merkezine gelen Ali Y. yönetimindeki 03 US 883 plakalı özel halk otobüsü, önünde aniden duran Teoman K.’nın kullandığı 78 SE 427 plakalı kamyona çarptı.

 

Çoğu ayakta tedavi edildi

 

Çarpışmanın etkisiyle ön tarafı hasar gören otobüsteki 22 kişi yaralandı. Araçta sıkışan otobüs sürücüsü Ali Y., olay yerine gelen sivil savunma ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Kazada yaralananlar ambulanslarla Afyonkarahisar’daki çeşitli hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Yaralıların çoğunluğu, ayakta tedavinin ardından taburcu edildi. Yaralıları hastanelerde ziyaret eden İl Emniyet Müdürü İbrahim Özel, yaralıların durumuyla ilgili doktorlardan bilgi aldı.

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