İstanbul'da otobüs devrildi: 27 yaralı

İstanbul Küçükçekmece'de bir halk otobüsü yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak göl kenarına devrildi. Kazada 27 kişinin yaralandığı bildirildi.

Küçükçekmece'de bir halk otobüsü devrildi.

Kayaşehir - Yenibosna hattında çalışan halk otobüsü, olumsuz hava koşulları nedeniyle kontrolden çıkarak göl kenarına uçtu.

Kazada 27 yolcu yaralandı. Yolculardan bazıları kendi çabaları ile araçtan çıkarken bazıları da olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan bazılarının durumu kritik olduğu bildirildi.