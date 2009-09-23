Halk otobüsü gibi uçaklar geliyor

Yanyana ve yüz yüze oturarak seyahati mümkün kılacak şekilde tasarlanan uçaklarla hem alandan hem de paradan tasarruf etme şansı olacak ve bir uçuşta çok daha fazla yolcu taşınabilecek.Şirketin İngiltere Tasarım Müdürü Howard Guy, bazı insanların bu tasarımdan memnun olmayacaklarını ancak uçak yolculuğu için daha az ödemek isteyenlerin bu yolculuğu tercih edeceklerini söyledi.Geleceğin hava yolculuğunda yeni tasarım uçakların bilet fiyatlarının düşük olması nedeniyle daha fazla yolcu tarafından ilgi göreceği düşünülüyor.Yolcuların birbirlerine yüzleri dönük şekilde uçmalarının ideal bir durum olmadığını kabul eden şirket yetkilileri şunları söyledi: " Ancak, hem şirketlerin maliyetlerini düşürerek gelirlerini arttıracak hem de yolcuların ekonomik bilet avantajı sağlayacak olması nedeniyle mutlu edecek ve cazip bir alternatif oluşturacak."Yolcuların geleneksel oturma pozisyonunuda seçebileceğini ancak bu lüks için daha fazla ödemek zorunda kalacağını belriten şirket yetkisi Hooward Guy, bu tasarımın koltuk başına maliyeti yüze 30 oranında azaltacağını ve yolcu sayısnı yüzde 50 arttıracağına inandıklarını kaydetti.Geleceğin uçaklarında kullanılacak yeni koltukların uzun uçuşlar için değil kısa mesafeli uçuşlar için ideal olacağını kabul eden şirket yeni tasarım uçakları 30 ile 80 dakikalık yolculuklar için kullanılabileceğini vurguluyor.Yeni uçak tasarımı her ne kadar bazı çevreler tarafından olumlu karşılanmasa da bu fikri destekleyenlerin sayısı da az değil.Daha çok askeri uçaklarda kullanılan bu sistem ilk kez havayolu taşımacılığında kullanılacak. Şirketin yeni tasarımları arasında hafif oturmalı dizayn edilmiş koltuklu uçaklarda var. Bu uçaklar yine kısa yolculuklarda kullanılacak ve dah az yakıt ve daha fazla yolcu ile çok düşük fiyatlarla uçuş imkanı sağlayacak.Yeni tasarım uçaklarda bulunacak ayakta yolculukların ve bar taburesinde bir saatlik uçuşların ücretsiz olarak satılabileceği de iddia edildi.