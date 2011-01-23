T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Halk otobüsü geçidin ayağına çarptı: 19 yaralı

İstanbul Fatih'te özel halk otobüsünün Haşim İşcan Geçidi'nin ayağına çarpması sonucu 19 kişi yaralandı.

23 Ocak 2011 02:00

T24 - İstanbul Fatih'te özel halk otobüsünün Haşim İşcan Geçidi'nin ayağına çarpması sonucu 19 kişi yaralandı.



Taksim-Yenibosna seferini yapan Yılmaz Yağcı yönetimindeki 34 TF 3835 plakalı özel halk otobüsü, Aksaray istikametine giderken yağış nedeniyle kayganlaşan yolun etkisiyle kontrolden çıkarak, Atatürk Bulvarı'ndaki Haşim İşcan Geçidi'nin ayağına çarptı.

Çevredeki esnafın ihbarı sonucu olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralananlardan kimine ambulanslarda bazılarına da ayakta ilk müdahale yapıldı.

Kazada yaralananlardan özel halk otobüsü şoförü Yılmaz Yağcı ile Beyhan Köksal, İbrahim Kılıçarslan, Derya Yılmaz, Serdar Ünal, Gülay Çelik, İhsan Karadaş, Eser Gazanfer, İnan Akdağ, Baran Koldaş ve Fatih Durna İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesinde, Gülay Erat Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, Aykut Akın, Kübra Gündüz, Muhammed Sarı ve Süleyman Demirtaş Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde, Mustafa Aslan, İlkay Çoban ve Melek Çoban ise İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yolcuların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24