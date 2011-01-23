Halk otobüsü geçidin ayağına çarptı: 19 yaralı

T24

Taksim-Yenibosna seferini yapan Yılmaz Yağcı yönetimindeki 34 TF 3835 plakalı özel halk otobüsü, Aksaray istikametine giderken yağış nedeniyle kayganlaşan yolun etkisiyle kontrolden çıkarak, Atatürk Bulvarı'ndaki Haşim İşcan Geçidi'nin ayağına çarptı.Çevredeki esnafın ihbarı sonucu olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralananlardan kimine ambulanslarda bazılarına da ayakta ilk müdahale yapıldı.Kazada yaralananlardan özel halk otobüsü şoförü Yılmaz Yağcı ile Beyhan Köksal, İbrahim Kılıçarslan, Derya Yılmaz, Serdar Ünal, Gülay Çelik, İhsan Karadaş, Eser Gazanfer, İnan Akdağ, Baran Koldaş ve Fatih Durna İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesinde, Gülay Erat Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, Aykut Akın, Kübra Gündüz, Muhammed Sarı ve Süleyman Demirtaş Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde, Mustafa Aslan, İlkay Çoban ve Melek Çoban ise İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.Yolcuların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.