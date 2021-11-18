Halk otobüsü, durakta bekleyen otobüse çarptı: 13 yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir halk otobüsünün, durakta bekleyen başka bir halk otobüsüne çarpması sonucunda 13 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; ilçeye bağlı Erciyesevler Mahallesi Sivas Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, M.K. yönetimindeki 38 AB 143 plakalı halk otobüsü, durakta bekleyen İ.B. yönetimindeki 38 AB 161 plakalı halk otobüsüne çarptı. Kaza yapan otobüslerde bulunan İ.Ü., S.Y., Ş.Ş., Z.Y., Z.B.S., F.Y., F.B., H.E., K.Y., G.T., S.K., P.K. ve M.G. yaralandı. İhbar üzerine, bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alırken, kazada yaralanan 13 kişi ambulanslar ile hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan otobüsler, yapılan incelemenin ardından kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)