Halk otobüsü bariyerlere çarptı, sürücü araç içinde sıkıştı

Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL, (DHA) SARIYER\'de İstanbul Otobüs A.Ş\'ye ait otobüs, kayganlaşan yolda virajı alamayarak bariyerlere çarptı. Araç içinde sıkışan şoförü itfaiye kurtardı.



Kaza, Katar Caddesi\'nde saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Sefere başlayacağı durağa ilerleyen Orhan Duman (60) idaresindeki İstanbul Otobüs A.Ş.\'ye ait otobüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Araç daha sonra bariyerlere çarptı. Kaza nedeniyle şoför Orhan Duman otobüs içinde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kaza yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden kurtardı.



Otobüsün boş olması olası bir faciayı önledi. Kazanın görgü tanığı Cemal Eren Can, \"Otobüs yokuş aşağı gelirken yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda önce kaldırıma çıktı. Bariyerlere çarparak durdu. Otobüs içerisinde yolcu yoktu. İtfaiyeye ve sağlık ekiplerine haber verdiler. Yaralı sürücü kurtarıldı\" dedi.

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