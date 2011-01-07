Halk otobüslerine yeni kardeş geliyor

MEHMET DEMİRKAYA / T24





İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB), İETT’ye alternatif olacak ancak İETT tarafından denetlenen, Halk Otobüsü işletmeciliği dışında üçüncü bir toplu taşıma sistemi için harekete geçti. 172 yeni otobüs ile ilk adımı atılacak olan sistem için ihale açıldı.

İBB, İstanbul Konut-Hizmet ve Yönetim İşletmeciliği A.Ş. olan şirketinin adını “İstanbul Otobüs İşletmeleri Ticaret A.Ş.” olarak değiştirdi. İstanbul Otobüs firması da, İstanbul’da toplu taşımacılık yapacak 32 hat için ihale açtı. İETT ve Halk Otobüsü araçlarının yanında çalışacak olan İstanbul Otobüs araçları ilk etapta 172 tane olacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre otobüsler 0 kilometre, düşük tabanlı, klimalı ve konforlu olacak.

Teknik özellikleri ve şartları taşıyan otobüs sahipleri ihaleye katılabilecek. Teklif verme işleminin bugün başladığını belirten yetkililer, son başvuru tarihinin 25 Ocak 2011 olduğunu belirtti.

Otobüslerin rengi

Yeni sistemin otobüslerinin ne renkte olacağını sorduğumuz yetkililer, bunun daha sonra belirleneceğini söyledi. İhale ile ilgili olarak açıklanan şartnamede, “İşletmecilik açısından yasaklanmış hususlar” başlığı altında yer alan şu madde dikkat çekici:

“Yolcuları rahatsız edecek derecede alkollü kişileri taşımak.”

Yerli üretim şartı

Belediye, söz konusu toplu taşıma işinde çalışacak araçların Türkiye’de üretilmesini şartnameye koydu. Araçların ayrıca İstanbul’un Anadolu ve Avrupa yakasında tam donanımlı yetkili teknik servisinin de bulunması isteniyor. Otobüslerin kapasitesi için şartnamede şöyle deniyor:

“Araçların yolcu taşıma kapasitesi oturan 26-32 kişi arasında, buna bağlı olarak ayakta yolcu adedi de en az 60 kişi olacaktır.”