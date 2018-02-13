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Halk midibüsü şoföründen Mehmetçiğe destek

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, Mustafa Soy (30), şoförlüğünü yaptığı halk midibüsünün camına, üzerinde ay ve yıldız ile selam veren Mehmetçik figürü bulunan 'Yüreğimiz Mehmetçik ile' yazılı şerit bant yapıştırıp, Türk bayrağı asara

13 Şubat 2018 15:11

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA\'nın Yatağan ilçesinde, Mustafa Soy (30), şoförlüğünü yaptığı halk midibüsünün camına, üzerinde ay ve yıldız ile selam veren Mehmetçik figürü bulunan \'Yüreğimiz Mehmetçik ile\' yazılı şerit bant yapıştırıp, Türk bayrağı asarak Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Suriye\'nin Afrin bölgesindeki \'Zeytin Dalı Harekatı\'na destek verdi.
Yatağan\'da yaşayan, S. 20 No\'lu Minibüs Taşıyıcılar Kooperatifi üyesi, evli, 2 çocuk babası Mustafa Soy\'un kullandığı halk midibüsünün camına yapıştırdığı üzerinde \'Yüreğimiz Mehmetçik ile\' yazısı şerit bant, yolculardan da büyük destek gördü. Yolcular, üzerinde ayrıca sol tarafında ay ve yıldız, sağ tarafında ise \'Afrin\' yazan selam veren asker figürü bulunan şerit bant nedeniyle Soy\'u kutladı. Gönlünün Afrin\'deki Mehmetçiklerle olduğunu belirten Mustafa Soy, \"Askerimiz büyük savaşın içerisinde. Midibüsümün fotoğraflarını sosyal paylaşım sitelerinde paylaşıyorum. Mehmetçiğimizin moralini en üst seviyede tutmamız gerekiyor. Çorbada tuzum bulunsun istedim\" dedi.

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