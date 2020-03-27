Halk kütüphanelerinden en çok ödünç alınan kitaplar açıklandı; Yetişkinler en çok 'Çalıkuşu'unu okudu

2019 yılında halk kütüphanelerinden en çok ödünç alınan kitapların listesi açıklandı. Çocuk edebiyatında Adam Blade ’in ‘Canavar Peşinde’ kitabı, yetişkin edebiyatında ise Reşat Nuri Güntekin ’in ‘Çalıkuşu’ en çok ödünç alınan kitaplar oldu.

Türk Kütüphaneciler Derneği Başkanı Ali Fuat Kartal, halk kütüphanelerinden 2019 yılında en çok ödünç alınan kitapları açıkladı. 23 kitaptan oluşan listenin zirvesine 23 bin 410 ödünç alma ile çocuk edebiyatından Adam Blade’in ‘Canavar Peşinde’ kitabı yerleşti.

Hürriyet'ten Umut Erdem'in haberine göre yetişkin edebiyatında ise Reşat Nuri Güntekin’in ‘Çalıkuşu’ 10 bin 873, Sabahattin Ali’nin ‘Kürk Mantolu Madonna’sı ise 9 bin 729 ödünç alma ile okurların tercihi oldu. Dernek, koronavirüs salgını nedeniyle evinde olan insanları kitap okumaya teşvik etmek amacıyla ‘Evde Kitap Okuyorum’ kampanyası başlattığını da duyurdu.

Dernek Başkanı Kartal'ın açıkladığı '2019 yılında en çok ödünç alınan kitaplar listesi'ndeki 23 kitap ve ödünç alınma rakamları sırasıyla şöyle oldu:

“Adam Blade’in ‘Canavar Peşinde’ (23 bin 410), Salih Memecan’ın ‘Limon ile Zeytin’ (14 bin 643), Jeff Kinney’in ‘Saftirik Greg’in Günlüğü’ (11 bin 27), Reşat Nuri Güntekin’in ‘Çalıkuşu’ (10 bin 873), Sabahattin Ali’nin ‘Kürk Mantolu Madonna’ (9 bin 729), Jose Mauro de Vasconcelos’un ‘Şeker Portakalı’ (9 bin 474), Franz Kafka’nın ‘Dönüşüm’ (8 bin 914), Sabahattin Ali’nin ‘Kuyucaklı Yusuf’ (7 bin 933), Mustafa Orakçı’nın ‘Levent’ (7 bin 212), Victor Hugo’nun ‘Sefiller’ (7 bin 202), Jack London’un ‘Beyaz Diş’ (7 bin 168), Paulo Coelho’nun ‘Simyacı’ (6 bin 819), Birsen Ekim Özen’in ‘Şirin’ (6 bin 531), Edmondo de Amicis’in ‘Çocuk Kalbi’ (6 bin 479), Cengiz Aytmatov’un ‘Beyaz Gemi’ (6 bin 407), Christy Brown’un ‘Sol Ayağım’ (6 bin 394), Athur Conan Doyle’nin ‘Sherlock Holmes’ (6 bin 394), Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun ‘Yaban’ (6 bin 342), Peyami Safa’nın ‘Dokuzuncu Hariciye Koğuşu’ (6 bin 266), George Orwell’in ‘Hayvan Çiftliği’ (6 bin 224), Adam Fawer’in ‘Olasılıksız’ (6 bin 81), Namık Kemal’in ‘İntibah’ (6 bin 1), Oğuz Atay’ın ‘Tutunamayanlar’ (5 bin 940).”