"Halk hendek siyasetini onaylamıyor, 'ne için savaşıyoruz' sorusu cevap bulmuş değil"

Kürt siyasi hareketini yakından izleyen akademisyen Arzu Yılmaz, Doğu ve Güneydoğu'da günden güne tırmanan çatışma ortamına ilişkin olarak, "Halk, hendek siyasetini onaylamıyor. Mevcut durumda yaşanan göç de bu tespiti doğruluyor" dedi. "PKK’nın ne istediğine ilişkin bir belirsizlik var" diyen Yılmaz, "En azından taban, bu konuda ikna olmuş değil. 'Savaşalım, ölelim, direnelim... Ama ne için?' sorusu cevap bulmuş değil" ifadesini kullandı.

Hürriyet'ten Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtlayan (15 Aralık 2015) Yılmaz'ın açıklamalarından bazı bölümler şöyle:

Şehirlerde hendekler kazılıyor, çatışmalara girişiliyor, özyönetimler ilan ediliyor. Nedir amaç?

ARZU YILMAZ: Özyönetim, siyasi olarak barış projesinin bir parçasıydı ama şimdi savaşın bir parçası haline getirildi. Özyönetim, barışın bir meyvesi olacaktı. Barış projesi olarak kanaat getirilen iyi bir hayat senaryosu, bugün savaşın parçası haline getirilmiş durumda. İnsanlar “Özyönetim için mi savaşacağız” diye soruyorlar. Özyönetim ne demek? “Merkezle müzakere” demek. “Uzlaşmak” demek. “Pazarlık” demek...

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Pazarlık sonucu elde edilecek bir şey miydi?

ARZU YILMAZ: Evet. Özyönetim ancak devletle masaya oturarak elde edilir. Savaşarak özyönetim elde etmek mümkün değil. Oysa şimdi İmralı süreci bitmiş, savaşa dönüşmüş ama sen İmralı sürecinin bir parçası olan özyönetimi, savaşın unsuru haline getiriyorsun. Kürtler işte bunu anlamıyor.

Kürtler olayı bu netlikte görebiliyorlar mı?

ARZU YILMAZ: Kürt halkı olayları gazetelerden, kanaat önderlerinin görüşlerinden öğrenip yorumlamaz. Kürtler meseleleri zaten bilirler. Çünkü meselelerin içinde yaşarlar, yaşıyorlar. Dolayısıyla adam soruyor: Ben en son noktada bir özyönetim kurup devletle masaya oturacaksam şimdi bu ölmek ve öldürmek niye?

Bu durum halkın, PKK ile arasına mesafe koyması anlamına gelmiyor mu?

ARZU YILMAZ: Böyle bir sonuca varılırsa... Yanlış yapılır. Yanlışla başlanırsa yanlışla devam edilir. “Halk PKK ile arasına mesafe koydu, PKK’dan bıktı, yıldı” demek kolay. Ama bir bağ var ve bu bağ devam ediyor. O bağ nedeniyledir ki halk, “Meselemiz özyönetimse ölmek ve öldürmek neyin nesi” sorusunu devlete değil, PKK’ya soruyor.

Kürtler, PKK’nın şu anda ne yapmak istediğiyle ilgili bir fikre sahip mi?

ARZU YILMAZ: PKK’nın ne istediğine ilişkin bir belirsizlik var. En azından taban, bu konuda ikna olmuş değil. “Savaşalım, ölelim, direnelim... Ama ne için?” sorusu cevap bulmuş değil.

Bu durum PKK’dan kopuşa mı işaret ediyor?

ARZU YILMAZ: Hayır. PKK’nın

siyasi hedefiyle arasına mesafe koyma, kopma yok.

Peki ne var?

ARZU YILMAZ: Cevabı verilmemiş sorular var. “Savaşalım ama savaşın amacı ne?” sorusu var. “Savaştan sonra ne yapacağız?” sorusu var. “Bunun arkasından ne gelecek?” sorusu var.

PKK’nın bu sorulara verdiği bir cevap yok mu?

ARZU YILMAZ: Bilmiyorum. Ama en azından halkı ikna etmiş bir cevabın henüz verilmediğini söylemek mümkün.

"Halk hendek siyasetinin arkasında durmuyor"

Bölge halkı özellikle hendekler yüzünden perişan. Göçler var. Gündelik hayat çekilmez durumda. PKK’ya bu nedenle tepki yok mu?

ARZU YILMAZ: Halk, hendek siyasetini onaylamıyor. Mevcut durumda yaşanan göç de bu tespiti doğruluyor. Hendek siyasetinin halk tarafından destek görmemesinin asıl nedeni, bu siyasetin nasıl bir siyasi hedefe hizmet ettiği ve edeceği konusundaki belirsizlik. Bu siyaset neye hizmet ediyor? Bunun yanıtı belirsiz. Bir sonraki adımın ne olduğu konusunda bilgisiz ya da şüpheli olan insanlar, hendek siyasetinin arkasında durmuyor.

Arzu Yılmaz kimdir? -Memleketi: Yozgat Yerköy ile Kırşehir Çiçekdağı...

-“Memleket nere” diye sorulduğunda birbirine bitişik bu iki ilçenin adını da söylüyor.

-İletişim mezunu... 10 yıl gazetecilik yaptı.

-Doktorasını Ankara Siyasal’da tamamladı.

-Doktora konusu: 1990’larda Türkiye’den Irak Kürdistan’ına Göç...

-3.5 yıl Irak Kürdistan’ında yaşadı, alan araştırması yaptı.

-Kuzey Irak’ta Duhok Üniversitesi’nde ders verdi.

-Radikal İki’de ve Birikim dergisinde yazılar yazdı.

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