Halk eylem yapmıştı; sit alanı Fener, itirazlara rağmen Bilal Erdoğan'ın yönetimindeki TÜGVA'ya verildi!

Zonguldak'ta sit alanı kapsamında bulunan Fener Mahallesi’ndeki arazi Türkiye Taşkömürleri Kurumu’nca (TTK) tüm itirazlara rağmen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlunun yönetiminde bulunduğu TÜGVA’ya (Türkiye Gençlik Vakfı) verildi.

Cumhuriyet'ten Aykut Küçükkaya'nın haberine göre CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz aylık 3 bin 500 lira gibi düşük bir rakama bölgenin en değerli yerinin ‘siyasi bir partinin arka bahçesi olan vakfa’ verildiğine dikkat çekti. Yavuzyılmaz, “Bir ihale yapıldı mı? Hayır... Bu para TTK’nin şu ana kadar beyan ettiği zararını ortadan kaldırıyor mu? Hayır... TTK yönetimine sesleniyorum, siz önce TTK’nin maden ocaklarının kapatılmasına engel olun” diye seslendi. CHP ve platform üyeleri tahsisin iptali için yargıya başvurma kararı aldı.

Bilal Erdoğan, 17 Aralık’la birlikte gündemden düşmeyen hem TÜRGEV’in hem de kardeş kuruluşu TÜGVA’nın yönetiminde bulunuyor. Vakıf, kentin en merkezi bölgesine sosyal tesisler yapmayı planlıyor. Tahsise karşı çıkan mahalleli ‘Fener Halkındır Platformu’nu kurarak TTK yönetimine “araziyi vermeyin” çağrısı yapmıştı. TTK yönetimi tüm itirazlara karşın 3 gün önce alelacele TÜGVA’nın başvurusunu kabul etti. Tahsis üzerine platform üyeleri TTK Genel Müdürlüğü’nün önüne önceki akşam siyah çelenk bıraktı.

Fener Halkındır Platformu’nca yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Fener yurttaşlarındır"

“Fener Mahallesi’nin 1990’lı yıllarda hem kentsel, hem de doğal sit ilan edilmesi, doğal ve tarihi dokusunun belli oranda korunmasını sağlasa da, kurulduğu ilk yıllardan bu yana çeşitli kurum ve kuruluşlara yapılan tahsisler nedeniyle, halkın ücretsiz kullanımına açık alanlar çok sınırlı bir düzeyde kaldı. Fener , çok dar bir şeridin dışında insanların ücretsiz kullanımına kapandı. Biz bu durumdan şikâyetçiyken, zaten kısıtlı olan kamusal alanın bir bölümü şimdi de merkezi Zonguldak’ta olmayan bir vakıf tarafından ele geçirilmek isteniyor. Zonguldak’la uzak yakın ilgisi olmayan siyasallaşmış bir kurumun burada çay tost satmaya gelmediği çok açıktır. Tahsis gerçekleştiğinde Fener’de yurttaşların ücretsiz kullanımına açık olarak yollardan başka hiçbir alan kalmayacaktır. Herkesin mutlaka bir hatırası bulunan Fener semti de Zonguldak’ta yaşayan herkesin ortak değeridir. Tüm Zonguldaklılara ait kamusal bir alan olan Fener’in, bir grup, zümre ya da kişiye devri düşünülemez. Hele hele adı siyasetle özdeşleşmiş, bir siyasal çevrenin arka bahçesine dönüşmüş kuruma tahsis edilmesi, kentin huzuru ve toplumsal barışın devamı açısından da önemlidir.”

CHP Zonguldak Milletvekili Yavuzyılmaz, Fener için yapılan protesto eylemlerine katıldı.

"İtiraz edeceğiz"

Kendisi de Fener Mahallesi’nde oturan CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz ise yapılan tahsise itiraz edeceklerini açıkladı. Yavuzyılmaz, şunları kaydetti:

“Geçen hafta TTK Müdürümüzle telefonla görüşmüş ve kendisinden rica etmiştim. TÜGVA gibi bir siyasi partinin arka bahçesi olmuş bir derneğe Zonguldak’la yakından uzaktan bir ilgisi olmayan bir derneğe ‘lütfen’ ortak yaşam alanlarımızı tahsis etmeyin demiştim. TTK yönetimi, benim beşikte dahi buraya getirilip ailecek gezdiğimiz, Zonguldaklının hatıralarına, çocukluğumuza ait olan, bu alanı, birkaç gün önce alelacele TÜGVA’ ya tahsis ettiğini açıkladı. Soruyoruz bu nadide alanın Zonguldak’la hiçbir ilgisi olmayan bir derneğin bu tahsisi istemesi burada çay, dondurma, tost satmak için mi? TTK bu alanı TÜGVA’ya aylık yaklaşık olarak 3 bin 500 TL’ ye tahsis edecekmiş. Soruyorum: Bir ihale yapıldı mı? Hayır yapılmadı. Bu para TTK’nin şu ana kadar beyan ettiği zararını ortadan mı kaldırıyor? Hayır... TTK yönetimine sesleniyorum, siz önce TTK’nin maden ocaklarının kapatılmasına engel olun.”