Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) gerçekleştirdiği genel ekonomik durum beklentisi anketi ekim ayında tüketici güven endeksi (TGE) ile birlikte hareket ederek sert şekilde düştü. Prof. Dr. Binhan Elif Yılmaz, bu durumu “Anlaşılıyor ki TGE tamamen halkın gelecekte genel ekonomik durumuna ilişkin beklentisine bağlı. Halk ekonomik gidişatı artık hiç olmadığı kadar iyi algılıyor. Halkın kendi ekonomik algısı var” şeklinde yorumladı.

Sözcü'den Nuray Tarhan'ın haberine göre TGE'nin son 3 yılın en düşük değerini aldığı ekimde yüzde 3.6 azalarak 76.8 olarak gerçekleştiğini belirten Yılmaz, “Bu verilerden beklentilerin karşılanamadığı, özellikle hane halkının hem kendi refahları hem de fiyatların değişimine ilişkin kötümserlik içinde olduğu anlaşılıyor. Ocakta geleceğe yönelik ekonomik durum beklentisi karamsar olsa da TGE bu alt endeksten daha yüksekti. Ancak o günden bu yana hızla düşmeye başladı” dedi.