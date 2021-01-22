Halk Ekmek: Tarım ve Orman Bakanlığı İBB'nin mobil araçlarını yasakladı mı, taraflar ne diyor?

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde bir süredir tartışılan konulardan biri de, Halk Ekmek büfelerinin sayısının artırılması.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), büfelerin sayısının artırılmasını destekliyor.

İBB'ye göre, Belediye Meclisi'nde çoğunluğa sahip AKP bu yönde bir karar alınmasını engelliyor.

Belediye Meclisi'ndeki AKP grubuna göre ise "Halk Ekmek büfelerine hayır denilmiyor, kayıtsız şartsız yetki devrine onay verilmiyor."

İBB, Halk Ekmek büfelerinin sayısını artıramayınca, mobil Halk Ekmek araçları projesi ile dağıtım noktalarının sayısını artırmak istedi.

Bu gelişme sonrası Tarım ve Orman Bakanlığı, Perşembe akşamı bir genelge yayımladı.

Tartışma yaratan genelgenin ilgili maddesinde, "seyyar araçlarla, ambalajlı veya ambalajsız ekmek ve ekmek çeşitleri, diğer ekmek çeşitleri ve pide satışına izin verilmemesi" ifadesi yer alıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı: İddialar bakanlığımızı karalama maksadı taşıyor

Genelgenin kamuoyuna yansıması sonrası Tarım ve Orman Bakanlığı, resmi hesabından yaptığı bir paylaşımla, kamuoyunda dile getirildiği gibi bir yasak olmadığını açıkladı.

Söz konusu paylaşımda yasağın "belediye araçlarına ilişkin değil" konutlarda üretilen ekmeğin dağıtımına ilişkin olduğu, iddiaların "bakanlığı karalama amacı" taşıdığı kaydedildi.

https://twitter.com/TCTarim/status/1352391334317985794

İBB: Sağlıklı ve ucuz ekmek hizmetini her koşulda sürdüreceğiz

İBB Sözcüsü Murat Ongun, mobil hizmet araçları ile İstanbullulara sağlıklı ve ucuz ekmek hizmetini her koşulda sürdüreceklerini açıkladı.

https://twitter.com/Mrt_Ongun/status/1352351347631337473?s=20

Medyascope'a konuşan İBB Halk Ekmek (İHE) A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanvekili Özgen Nama da bakanlığın, "kararlılıkları karşısında açıklama yapmak zorunda kaldığını" söyledi.

Özgen Nama, benzer bir genelgenin daha önce de var olduğunu ancak son genelgeye "kendilerine geri adım attırmak için" seyyar araç maddesi eklendiğini savundu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Kocaeli'nde konu ile ilgili sorulara yanıt verdi ve "Dün yazılan yazı, başka türlü bir uygulama olarak sahaya yansısaydı bile, biz, ekmek satışımıza devam edecektik" dedi.

AKP: İstanbul'daki ekmek kuyruklarının nedeni beceriksizlik

İmamoğlu, "Tarım Bakanlığı'nın bu süreci ifade etmediğini açıklaması, sorunu şimdilik çözmüştür. Ama ekmek davası, yoksullukla mücadele konusunda hiçbir engel tanımayacağımızı da tüm İstanbul halkına duyuralım" şeklinde konuştu.

Gazetecilerin, açıklamadaki karalama kampanyasına ilişkin hatırlatmasına İmamoğlu, "Yani onu, kamuoyunun ve hukukçuların takdirine bırakıyorum" yanıtını verdi.

İBB AKP Meclis Grubu Üyesi ve Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar ise İmamoğlu yönetiminde, "beceriksizlik" nedeniyle ekmek kuyrukları oluştuğunu iddia ediyor.

https://twitter.com/muhammetkynr/status/1351603468977516549?s=20

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin de 13 Ocak tarihli paylaşımında, İBB'nin mobil araçlarla ekmek dağıtımına başlamış olmasını "göstermelik bir hareket" olarak değerlendirmiş, kendi araçlarıyla İHE'nin satış fiyatına ekmek satabileceklerini iddia etmişti.

https://twitter.com/erdogancetin37/status/1349428002627719171?s=20