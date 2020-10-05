Halk Ekmek Genel Müdürü Okan Gedik, BELTUR'a atandı

İstanbul Halk Ekmek AŞ Genel Müdürü Okan Gedik, BELTUR AŞ’ye genel müdür vekili olarak atandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden İstanbul Halk Ekmek AŞ Genel Müdürü Okan Gedik, BELTUR AŞ’ye genel müdür vekili olarak atandı. BELTUR Genel Müdür Güçlü Şeneler ise İBB Perakende Grubu İştirakler Danışmanı oldu.

Açıklamada, "İBB iştiraklerinden BELTUR AŞ’de yeniden yapılanma çalışmaları devam ediyor. Bu doğrultuda HALK EKMEK AŞ Genel Müdürü Okan Gedik, mevcut görevlerine ek olarak BELTUR AŞ Genel Müdür Vekili olarak atandı" denildi.

Öte yandan, “BELTUR A.Ş.’de maaşların ödenmediği ve benzeri ortaya atılan tüm iddialar” hiç bir şekilde gerçeği yansıtmadığı duyuruldu.