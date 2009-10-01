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Politika

'Halk cumhurbaşkanını bizden daha iyi seçer'

Bakan Çiçek, "halk cumhurbaşkanını bizden daha iyi seçer" dedi.

01 Ekim 2009 03:00

CHP lideri Deniz Baykal'ın "cumhurbaşkanını yeniden meclis seçsin" açıklamasına Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'ten yanıt geldi. Çiçek, "halk cumhurbaşkanını bizden daha iyi seçer" dedi.

Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Cumhurbaşkanını halkın seçmesine yönelik düzenlemenin yapıldığını ve bundan geri dönülmeyeceğini söyledi.

Çiçek, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün görev süresiyle ilgili daha önce yaptığı değerlendirmeye de açıklık getirdi.

Cemil Çiçek, "Ben somut bir değerlendirme yapmadım. Anayasa kuralını söyledim. Siz soyut değerlendirmeler üzerinden soyut çıkarmalar yapıyorsunuz" yorumunu yaptı.

Çiçek, "Cumhurbaşkanı seçimi konusunda izlenecek süreç açık" diyerek bir kez daha meclisten geçen yasal düzelemeyi adres gösterdi. Cemil Çiçek'in daha önce yaptığı açıklama; Cumhurbaşkanı Gül'ün görev süresinin 7 değil 5 yıl olduğu, Gül'ün 2012'deki Cumhurbaşkanlığı seçimine katılabileceği şeklinde yorumlanmıştı.

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