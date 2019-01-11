Halk Bankası'nın esnafa kullandıracağı kredilerin esasları belirlendi

Arda ERDOĞAN/ANKARA, (DHA)- Halk Bankası tarafından esnaf ve sanatkârlara kullandırılacak faiz indirimli ve faizsiz kredilere ilişkin usul ve esaslar Resmi Gazete\'de yayımlandı.

Türkiye Halk Bankası A.Ş. tarafından esnaf ve sanatkârlara kredi kullandırılmasına ilişkin usul ve esasları belirleyen Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete\'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Karara göre; Esnaf ve sanatkârların finansman ihtiyacını uygun koşullarda karşılamak üzere Halk Bankası\'nca kooperatif kefaletiyle veya doğrudan esnaf ve sanatkârlara kullandırılan, bakiyesi 2019\'a devretmiş ve 2019 sonuna kadar bankadan yeni kullanılacak kredilerde yüzde 50 faiz indirimi uygulanacak.

GELENEKSEL MESLEKLERE FAİZSİZ KREDİ

Geleneksel, kültürel, sanatsal değerleri olan el dokuma işleri, çini ve çömlek yapımı, ahşap oyma, keçecilik gibi kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında faaliyet gösteren, \'esnaf vergi muafiyet belgesi\' sahibi esnaf ve sanatkârlara, 2019 yılında kullandırılacak kredilerde ve bakiyesi 2019’a devreden kredilerde yüzde 100 faiz indirimi uygulanacak. Ayrıca, mesleki eğitim kanunu kapsamında kredi başvuru tarihi itibariyle en az 1 yıllık ustalık belgesine sahip olan ve ustalık belgesiyle ilgili meslek kolunda son 1 yıl içinde kendi adına işletme kurduğunu belgeleyen girişimci esnafa, 2019 yılında kullandırılacak kredilerde ve bakiyesi 2019’a devreden kredilerde yüzde 100 faiz indirimi uygulanacak.

EKİPMAN İHTİYACINA 30 BİN LİRAYA KADAR FAİZSİZ KREDİ

KOSGEB uygulamalı girişimcilik eğitimini bitiren, 30 yaşını tamamlamış ve KOSGEB kredisi almamış girişimcilere, KOSGEB onaylı projelerini bankaya sunmaları halinde 100 bin TL\'ye kadar faizsiz kredi verilecek. Öte yandan esnaf ve sanatkarlara makine, ekipman ve demirbaş alımları, işyeri modernizasyonu veya hammadde ve döner sermaye ihtiyaçlarını karşılamak üzere 30 bin TL’ye kadar kullandırılan kredilerden, bakiyesi 2019’a devredenlere yüzde 100 faiz indirimi uygulanacak.

YENİDEN YAPILANDIRILMIŞ KREDİ BORCU OLANLAR YARARLANAMAYACAK

Ertelenmiş, taksitlendirilmiş, tasfiye olunacak alacaklar kapsamında borcu bulunan veya yeniden yapılandırılmış kredi borcu bulunan ile yeniden yapılandırılmış kredi borcu olup geri ödeme süreci devam eden esnaf ve sanatkarlara borçlarının tamamı bankaya ödenmeden bu uygulama kapsamında kredi açılmayacak. Başvuru tarihi itibariyle son 5 yıl içinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarının faiz veya hibe desteği niteliğindeki desteklerinden faydalanan esnaf ve sanatkârlara bu karar kapsamında aynı işletme için aynı konuda faiz indirimli kredi kullandırılmayacak.