Halkbank: Yürütülen soruşturmanın bankamızla ilgisi yok

Arzu Yıldız/ ANKARA

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu'nca yapılan açıklamada, 'Adli makamlar tarafından yürütülen bir soruşturmanın bankamız faaliyetleri ile ilgisi olmadığı ilgili otoriteler tarafından ifade edilmesine rağmen son günlerde medyada bankamızla ilgili birtakım kasıtlı, hatalı, yanlış, eksik, yanıltıcı, haksız haber ve yorumların yapılmaya devam edildiği görülmektedir' denildi.

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, e Halkbank hisselerinin yüzde 51'inin kamuya ait ve yüzde 49'unun halka açık olup banka hisselerinin Borsa İstanbul'da işlem gördüğü hatırlatılarak, '2007 yılındaki ilk halka arz sürecinde yurt içindeki yatırımcılar ile birlikte uluslararası kurumsal yatırımcılar tarafından bankamız hisselerine yoğun ilgi ve teveccüh gösterilmiştir. Bu ilgi ve teveccüh bankamızın gösterdiği performansla birleşerek yurtdışı finansal piyasalarda artarak devam etmiş ve bankamız, beş yıl aradan sonra 2012 yılında yine ülkemizin en başarılı halka arzlarından birini gerçekleştirmiştir. Halkbank son on yıllık dönemde en başarılı bulunan şirketler arasında yerini almıştır' ifadelerine yer verildi.

Halkbank'ın ülkede olduğu kadar uluslararası kamuoyunda da seçkin bir yeri ve önemli bir itibarının olduğuna dikkat çekilen açıklama şöyle devam etti:

'Uzun emekler sonucunda elde edilmiş olan yerel ve global marka değerinin korunması hususunda azami gayret ve hassasiyet gösterilmesi gerektiğini kamuoyuna bu vesile ile bir kez daha belirtmek isteriz. 23 Aralık 2013 tarihinde kamuoyu ile paylaştığımız hususları özetle bir kez daha vurgulama gereği duymaktayız. Bankamız tüm iş ve işlemlerinde ulusal ve uluslararası düzenlemelere her zaman tam olarak uymuş, paydaşlarının, iş ortaklarının ve mevduat sahiplerinin haklarının korunması için tüm tedbirleri almıştır. Bankamızın tüm iş ve işlemleri ilgili denetim otoriteleri tarafından düzenli olarak denetlenmektedir. Adli makamlar tarafından yürütülen bir soruşturmanın bankamız faaliyetleri ile ilgisi olmadığı ilgili otoriteler tarafından ifade edilmesine rağmen son günlerde medyada bankamızla ilgili birtakım kasıtlı, hatalı, yanlış, eksik, yanıltıcı, haksız haber ve yorumların yapılmaya devam edildiği görülmektedir.'

Ülkenin önemli kurumlarından biri olan Halkbank'ın yurt içinde ve yurt dışında itibarını ve değerini olumsuz etkileyebilecek kasıtlı, hatalı, yanlış, eksik, yanıltıcı, haksız haber ve yorumların mevzuata göre suç teşkil ettiği vurgulanan açıklamada şöyle denildi:

'Bu çerçevede bu tür haber ve yorumlara kaynaklık edenler, bu haber ve yorumları yapan ve yayanlar hakkında, Bankacılık Kanunu başta olmak üzere yasaların bankamıza verdiği tüm hakları kullanacağımız hususundaki kararlılığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.'