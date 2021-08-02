Halk Bankası'ndan hatalı döviz açıklaması: Mali anlamda kâr veya zarar oluşmamıştır

Dolar 6.55 TL iken 3.72 TL'ye ve Euro 7.62 TL iken 4.32 TL'ye döviz satan Halk Bankası, konuyla ilgili yaptığı açıklamada yaşanan olayı “Mali anlamda kâr veya zarar oluşmamıştır" diyerek savundu.

Halk Bankası internet sitesinde 31 Ağustos 2018 günü düşük kurlar üzerinden toplam bin 647 banka müşterisinin 2 bin 561 adet işlem yaptığı belirlenmişti. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, TBMM KİT Komisyonu'nda Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan'a “2018 yılında en önemli konulardan biri hatalı kurlarla döviz satım işlemleridir. Bu durumun diğer bankalarda olmaması ama Halkbank'ta olmasının nedeni nedir” diye sordu.

"İptal edildi"

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, Yavuzyılmaz'ın sorusuna bankadan yazılı yanıt geldi. Yanıtta “Bazı bankalarda da benzer sorunlar ile karşılaşıldığı bilinmektedir'' denildi. Bankanın açıklamasında “İşlemler hemen iptal edilmiş, mali anlamda kâr veya zarar oluşmamıştır. Müşterilerimizin isim bilgileri banka ve müşteri sırrı kapsamına girdiğinden cevaplandırılamamıştır” ifadelerine yer verildi.