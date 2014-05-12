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Dünya
Deutsche Welle

'Halk ayrılıktan yana'

Doğudaki Donetsk ve Luhansk bölgelerinde yapılan ve uluslararası toplumun tanımadığı 'referandum'da halkın Ukrayna'dan ayrılma yönünde görüş bildirdiği ileri sürüldü.

12 Mayıs 2014 12:21

Oy pusulalarının üzerinde yazan soruda vatandaşlara Donetsk ve Luhansk bölgelerinin resmi olarak kendi kendini yönetmesini onaylayıp onaylamadıkları soruldu. Soruya evet ya da hayır şeklinde yanıt verilebildi. 'Evet'in sözkonusu bölgelere daha fazla hak tanınması, özerklik, siyasi bağımsızlık ya da Rusya Federasyonu'na katılma gibi seçeneklerden hangisi anlamına geldiği belirsiz.

Ayrılıkçılar tarafından yapılan açıklamalara göre, "Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Ukrayna'dan ayrılmasını savunanlar"ın oranı yüzde 89'u buldu. Luhansk'ta "özerkliğe hayır oyu verenler"in oranı yüzde 5'te kaldı.

Donetsk ve Luhansk bölgelerinin temsilcilerinin iddialarına göre oylamaya yoğun ilgi gösterildi. Donetsk'te katılımın yüzde 71, Luhansk'ta ise yüzde 80'e ulaştığı ileri sürülüyor.

'Referanduma' tepkiler

Ukrayna, "Kremlin tarafından organize edilen referandumun bir değerinin olmadığını" açıkladı. Ukrayna Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "referandumu düzenleyenlerin anayasa ve yasaları ihlâl ettiği" vurgulandı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikasından Sorumlu Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton'ın sözcüsü, "AB, oylama sonucunu tanımamaktadır" açıklamasında bulundu. Referandumun demokratik meşruiyetinin bulunmadığını belirten sözcü, Cenevre anlaşmasının ihlâl edildiğini söyledi.

Oylamayı "anlamsız" ilan eden Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Ukrayna'da 25 Mayıs'ta yapılacak devlet başkanlığı seçimlerinin önemine işaret etti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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