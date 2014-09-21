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Halit Ergenç'ten yeni dizi projesi açıklaması

'Süleyman karakterini kabul edene kadar da zorlu bir süreç geçmişti'

21 Eylül 2014 11:37

Muhteşem Yüzyıl dizisi oynadığı Sultan Süleyman karakteri ile oyunculuk kariyerinin zirvesine çıkan Halit Ergenç, yeni bir dizide rol alıp almayacağıyla ilgili bir soruya, "Şu an ben de tekliflere baktığım için hangisi olur bir şey diyemem" dedi.

Hürriyet'in Kelebek ekinde yer alan habere göre Ergenç, önceki gün Etiler’deydi. Genç oyuncu Burak Sağyaşar’la buluşup Da Mario restoranda yemek yiyen Ergenç, dizinin bitimi ardından teklifleri değerlendirdiğini söyledi.

Ergenç “Belirgin bir proje yok, ben de inanın bilmiyorum. Teklif gelir değerlendirirsiniz, şu an ben de tekliflere baktığım için hangisi olur bir şey diyemem. Süleyman karakterini kabul edene kadar da zorlu bir süreç geçmişti” diye konuştu.

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