Halit Ergenç'ten barışma teklifine ret

Gizem Soysallı, eski eşi Halit Ergenç'e barışma teklifinde bulundu. Ergenç'in cevabı 'Hayır' oldu..



Sabah'ın haberine göre; temmuz 2007'de evlenen Halit Ergenç ile tiyatro oyuncusu Gizem Soysallı, nikâhlarının kıyılmasından 16 ay sonra boşanmıştı. Ayrılma nedeni olarak, Ergenç'in "Binbir Gece" adlı dizideki rol arkadaşı Bergüzar Korel ile ilişkisi gösterilmişti. İkilinin birlikte Paris'e tatile gitmesi, soru işaretlerinin daha da güçlenmesine neden olmuştu. Ancak çift "birlikteler" iddiasını geçtiğimiz günlerde katıldıkları Beyaz Şov'da yalanlamıştı. Beyaz Şov'un ertesi Ergenç ve Soysallı, İstanbul Beşiktaş'taki bir kafede buluştu.



Yine ‘hayır’ dedi



Soysallı eski eşine Korel ile birlikte olup olmadığını sordu. "Olumsuz" yanıt alması üzerine bu kez masaya barışma teklifi geldi. Gizem Soysallı, Halit Ergenç'e tekrar bir araya gelmeyi önerdi. Daha önce de Soysallı'dan bir kaç kez aynı teklifi alan Ergenç, yine "Hayır" dedi.

