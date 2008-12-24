T24 LogoT24 Logo
Magazin

Halit Ergenç'ten barışma teklifine ret

Gizem Soysallı, eski eşi Halit Ergenç'e barışma teklifinde bulundu. Ergenç'in cevabı 'Hayır' oldu.

24 Aralık 2008 02:00

Gizem Soysallı, eski eşi Halit Ergenç'e barışma teklifinde bulundu. Ergenç'in cevabı 'Hayır' oldu..

Sabah'ın haberine göre; temmuz 2007'de evlenen Halit Ergenç ile tiyatro oyuncusu Gizem Soysallı, nikâhlarının kıyılmasından 16 ay sonra boşanmıştı. Ayrılma nedeni olarak, Ergenç'in "Binbir Gece" adlı dizideki rol arkadaşı Bergüzar Korel ile ilişkisi gösterilmişti. İkilinin birlikte Paris'e tatile gitmesi, soru işaretlerinin daha da güçlenmesine neden olmuştu. Ancak çift "birlikteler" iddiasını geçtiğimiz günlerde katıldıkları Beyaz Şov'da yalanlamıştı. Beyaz Şov'un ertesi Ergenç ve Soysallı, İstanbul Beşiktaş'taki bir kafede buluştu.

Yine ‘hayır’ dedi

Soysallı eski eşine Korel ile birlikte olup olmadığını sordu. "Olumsuz" yanıt alması üzerine bu kez masaya barışma teklifi geldi. Gizem Soysallı, Halit Ergenç'e tekrar bir araya gelmeyi önerdi. Daha önce de Soysallı'dan bir kaç kez aynı teklifi alan Ergenç, yine "Hayır" dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24