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Halit Ergenç'in oy pusulasında 'damga izi' krizi

Ergenç, oyuncu eşi Bergüzar Korel'le birlikte Etiler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’de oyunu kullandı

01 Kasım 2015 15:49

Ünlü oyuncu Halit Ergenç’in oy pusulasında damga krizi yaşandı. Ergenç, kabine girerken oy pusulasında bir damga fark etmesi üzerine oy pusulasını değiştirdi.

Hürriyet’te yer alan haber göre; ünlü oyuncu Halit Ergenç, oyunu kullanmak için oyuncu eşi Bergüzar Korel ile birlikte Etiler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne geldi. Kısa bir süre sıra bekleyen çift daha sonra oyunu kullandı. Oy pusulasını aldıktan sonra kabine giren Ergenç, kısa süre sonra geri çıkarak oy pusulasının değiştirilmesini istedi. Kısa süreli bir krize yol açan pusulasında farklı bir damgadan ötürü Ergenç’in oy pusulası değiştirildi. Oy pusulası değiştirilen Ergenç daha sonra tekrar kabine girerek oyunu kullandı.

Oyunu kullanan Halit Ergenç “Ülkemiz için hayırlı olsun. İnşallah hayırlı olur. Neyse halkın iradesi o çıkacaktır” dedi. Basın mensuplarının oy pusulasını değiştirmesine ilişkin soru üzerine Ergenç “Oy pusulasında bir damga izi gibi bir şey vardı. Dolayısıyla değiştirmek istedim” diye konuştu. Ergenç’in eşi Bergüzar Korel ise “Görevimizi yaptık, oyumuzu kullandık. Herkes oyunu kullansın” şeklinde konuştu. Öte yandan Oyuncu İlker Aksum da, Korel ve Ergenç çiftiyle aynı okulda oyunu kullandı.

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