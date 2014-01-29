Halit Ergenç'ten buz dolu küvvette 6 saatlik imtihan

Star TV'deki 'Muhteşem Yüzyıl'ın 'Kanuni'si Halit Ergenç dizinin bu akşam yayınlanacak bölümü için tam 6 saat buz dolu küvete girip çıkmak zorunda kaldı.

Çekim aralarında soğuktan titreyen Halit Ergenç 'e set ekibi “Hasta olacaksınız. İsterseniz kısa molalar verip çekelim” dedi. Halit Ergenç "Kimsenin konsantrasyonunun bozulmasını istemiyorum. Çekime devam” cevabını verdi.

Halit Ergenç’i gripten korumak için elektrikli ısıtıcılar kullanıldı. Halit Ergenç’in canlandırdığı ‘Kanuni’ son 3 bölümdür ateşli, ağrılı bir hastalıkla mücadele ediyor. Saray hekimleri ateşi düşürmek için padişahı buz dolu küvete sokuyor.