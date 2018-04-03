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Bilim / Teknoloji

Halit Ergenç'in 1 milyon dolar yatırdığı uygulama kapandı

Instagram'a benzer bir tasarıma sahip olan Pondr'ın en önemli özelliği ise...

03 Nisan 2018 17:51

Halit Ergenç’in yeğeni Aziz Akgül ile yaklaşık 1 milyon dolar yatırım yaparak hayata geçirdiği sosyal ağ ‘Pondr’ sessiz sedasız kapandı. Yayınlandığı 2014 yılında bilinen sosyal ağlardan birçok farkı olan uygulama için konuşan Halit Ergenç, “Pondr, tensel temas gibi. Çok büyüyeceğinden eminim. Yakında dünya devi olacağız” demişti.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Instagram’a benzer bir tasarıma sahip olan Pondr’ın en önemli özelliği ise iki resmin yan yana konularak sosyal ağ üzerindeki kişilerden fikir alınabilmesiydi.

Bu özelliğe benzer anket özelliklerinin Facebook, Twitter ve Instagram’da da yer almaya başlaması, Pondr’ın sosyal medya uygulamaları arasındaki şansını azalttı. Dolayısıyla Pondr’ın  trafiği giderek azaldığı için uygulama mağazalarından kaldırıldı.

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