Halit Ergenç'e 10 dakikada 1 milyon TL

Usta oyuncu Halit Ergenç, Mısır-Fas ortak yapımı Casablanca adlı filmde konuk oyuncu olarak rol alacak. 10 dakika oynacak olan Ergenç filmden 1 milyon TL kazanacak.

Son olarak Vatanım Sensin dizisinde rol alan Halit Ergenç, yeni filminin heyecanını yaşıyor.



Posta'da yer alan habere göre; Ergenç, 10 dakikalık rolü için 1 milyon TL alacak.



Filmde 'kötü adam'ı canlandıracak olan Ergenç'e dünyaca ünlü Mısırlı oyuncu Amir Karara eşlik edecek.

Zorlu AVM'de eşi Bergüzar Korel ile görüntülenen Ergenç, "Filmin çekimleri 1 ay sonra başlıyor. Fas, Mısır ve Fransa'da bulunacağız" dedi.