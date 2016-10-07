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Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in yeni dizisinin çekimleri başladı

Yönetmenliğini Yağmur-Durul Taylan'ın üstlendiği dizi Kanal D'de yayınlanacak

07 Ekim 2016 11:55

2006 yılında ilk sezonu yayınlanan ‘Binbir Gece’ dizisinin setinde başlayan aşklarını nikah masasına taşıyan Bergüzar Korel ve Halit Ergenç yıllar sonra aynı projede bir araya geldi.

‘Muhteşem Yüzyıl'da Sultan Süleyman'ı canlandıran Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in başrol oynadığı ‘Vatanım Sensin' seyirciyle buluşmak için gün sayıyor. İzmir'in işgal günlerini konu alan dizide Ergenç vatansever bir subayı canlandırıyor. Dizi için Selanik ve İzmir'in o yıllardaki görüntüsü dev bir platoda yeniden inşa edildi. Yönetmenliğini Yağmur-Durul Taylan'ın üstlendiği dizi Kanal D'de yayınlanacak.

Savaş yüzünden parçalanan bir ailenin dramı

On yıl sonra aynı projede bir araya gelen Korel ve Ergenç çifti, savaşın içinde parçalanan bir ailenin yeniden bir araya gelme hikayesinin iki kahramanını canlandırıyor.

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