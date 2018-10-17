Halit Ergenç: Sona doğru yaklaşıyoruz

Sosyal Fayda Zirvesi’ne konuşmacı olarak katılan oyuncu Halit Ergenç, tüketime dikkat çekerek "Sona doğru büyük bir hızla yaklaşıyoruz” dedi.

Halit Ergenç, Serenay Sarıkaya, Gökçe Bahadır ve Mert Fırat, Sosyal Fayda Zirvesi’nde konuşmacı olarak yer aldı. Ergenç, yaptığı konuşmada hızlı tüketime dikkat çekti.

Geçen yıl Vatanım Sensin'de rol alan Ergenç, dünyayı kurtarabilecek son nesil olduğumuzu söyledi.

48 yaşındaki oyuncu şöyle konuştu: “Hayvanlara, insanlara ve en önemlisi kendimize kötü davranıyoruz. İnanılmaz bir tüketim çılgınlığı içindeyiz. Evrenin tüm bilgisine sahipken, bir yandan da cehalete mahkumuz. Sona doğru büyük bir hızla yaklaşıyoruz."