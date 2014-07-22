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Halit Ergenç rekor ücreti reddetti!

Usta sanatçıya yeni sezon için 20'den fazla teklif geldiği öğrenildi

22 Temmuz 2014 18:19

Son 3 sezondur 'Muhteşem Yüzyıl’ dizisinde oynayan ve adeta Kanuni Sultan Süleyman rolüne hayat veren Halit Ergenç’in bu sezon ne yapacağı en çok merak edilen konulardan biri.

Usta sanatçıya yeni sezon için 20'den fazla teklif geldiği öğrenildi.  

Yapımcıların Muhteşem Yüzyı’dan bölüm başına 60 bin TL kazanan Halit Ergenç’e bölüm başına 80 bin TL önerdiği, ancak sanatçının bu teklifleri kabul etmediği belirtiliyor.

Ünlü sanatçının  çok yoğun geçen 3 sezondan sonra dinlenmek istediği bunun yanı sıra Kanuni karakterini de izleyiciye unutturmak istediği bildirildi.

Dizi tekliflerini kabul etmeyen Halit Ergenç’in sinema teklifine ise sıcak baktığı ifade edildi.

 

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