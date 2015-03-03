Halit Ergenç, 'Kanuni devri'ni kapattı

Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Kanuni Sultan Süleyman rolü nedeniyle uzun süre sakallarını kesmeyen oyuncu Halit Ergenç, yeni projesi için yeni imaja büründü.

Halit Ergenç, Asif Kapadia’nın yönettiği 'Ali & Nino'nun çekimleri için Bakü’ye gitti.



Havalimanında bir hayranıyla fotoğraf çektiren oyuncu, yeni imajıyla da ilk kez görüntülenmiş oldu.



Ergenç’in saçlarını tamamen kazıtıp 'Kanuni' sakalını top sakala çevirdiği görüldü.



Halit Ergenç, 'Muhteşem Yüzyıl'da Sultan Süleyman’ı canlandırırken bıraktığı sakallarını çok uzun süre kesmemişti.