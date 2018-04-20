Halit Ergenç iddiaları yalanladı: 1 milyon doları batırmadık

Halit Ergenç, yeğeni Aziz Akgül ile hayata geçirdiği akıllı telefon uygulamasının ilgi görmeyip kapandığı, bu yüzden de 1 milyon dolar zarar ettiği iddialarını yalanlarak, " 1 milyon doları batırmadık" dedi.

Ergenç uygulamanın sessiz sedasız kapandığı yönündeki haberler için “O iddianın aslı yok. Yeğenimle şirket kurduğumuz doğru, bir değil birden fazla uygulama hazırladık. Onlar devam ediyor. 1 milyon dolar gerçekten ciddi para, Allah korusun” diye konuştu.



ntv.com.tr'de yer alan habere göre, Halit Ergenç’le başrolü paylaştığı “Vatanım Sensin'in yakında seyirciye veda edeceğini açıklayan Bergüzar Korel, yeni projede yine eşiyle çalışabileceğini söyledi:



“Halit çok büyük oyuncu, onunla yeniden çalışabilirim tabii... Ama bir süre dinlenmek istiyorum, çünkü dizi temposu çok yorucu. Biraz evimle ve Cihangir’deki kafemle ilgileneceğim.”