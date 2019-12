Halit Ergenç 3 kadının arasında kaldı

Halit Ergenç "Acı Aşk" ta ilk aşkı, karısı ve öğrencisi arasında kalan bir adamı canlandırıyor.



Çekimleri Eskişehir'de devam eden 'Acı Aşk' filminin jönü Halit Ergenç, oynadığı karakterle aynı fikirde değil: 'Orhan' üç kadına birden aşık oluyor ve kafası karışıyor. Onun yerinde olmak, üç kadının arasında kalmak istemezdim



Taner Elhan'ın yönettiği; Halit Ergenç, Cansu Dere, Songül Öden ve Ezgi Asaroğlu'nun başrolleri paylaştığı 'Acı Aşk' adlı sinema filminin çekimleri sürüyor. 18 Aralık'ta vizyona çıkacak olan filmde Halit Ergenç; üç kadın arasında karmaşık duygular yaşayan 'edebiyat öğretmeni Orhan' karakterini canlandırıyor. 'Binbir Gece' dizisindeki rol arkadaşı Bergüzar Korel'le geçtiğimiz haftalarda evlenen ve baba olmaya hazırlanan Halit Ergenç, "Gerçek hayatta üç kadın arasında kalmak istemezdim" diyerek, sorularımızı yanıtladı.



'Orhan' karakteri seyirciye nasıl duygular yaşatacak?

Çok bilemiyorum ama değişik olabilir. Her türlü duygu gelişebilir. 'Orhan' karakterinin başına çok şey geliyor. Çok şey yaşıyor. Bu doğrultuda çok değişime uğruyor film. Bilinen standart aşk hikayeleri gibi değil çünkü... Hayatta üst üste gelen olaylar ve 'Orhan'ın bu olaylara verdiği tepkiler çok ilginç. Orhan'ın kendi tercihlerinin sonuçları şaşırtıcı... Bir sürü şey oluyor bu filmde. Bu yüzden de olayların gidişatından çok bahsedemiyoruz.





Üç kadın arasında kalmak erkekte nasıl bir travma yaratır?



Açıkçası hayatımda hiç 'Orhan'ın yaşadığı gibi bir şey yaşamadım. 'Orhan'ın durumunda olmayı da asla istemem. Bence bir insanın aynı anda birkaç insana birden aynı derecede aşık olması mümkün değil zaten! O sevgilerin hepsi farklıdır. Adam gerçekten üçüne de aynı anda aşk duyduğunu düşünüyorsa orada bir tuhaflık vardır. Aynı anda üç kadına birden aşık olmak mümkün değil! Senaryoya baktığımız zaman 'Orhan' da farklı bir şey yaşıyor, çok zor bir durumda...

Role nasıl hazırlandınız, zorlandınız mı?

Beni zorlayan bazı sahneler oldu. 'Orhan'ın kendi duygusal değişimiyle ilgili sahneler vardı. Onun duygularının ifadesi kolay değildi. Zaten her zaman her şey kolay yapılmıyor. Her işin kendi içinde zorlukları var. Filme hazırlanırken yönetmenle ve senaristle çok toplantı yaptık.



Filmin heyecanı nerede gizli?

İlk okuduğum zaman "Bütün olaylar üst üste peş peşe gelmiş olamaz" diye düşündüm. Sanki gerçek üstü bir durum varmış gibi geliyor ama kesinlikle değil. Sonra dönüp etrafımıza kendi yaşadıklarımıza ve hayata baktığımızda gerçekten de "Hadi canım bu kadarı da olmaz" diyebileceğimiz şeyler olabiliyor hayatta. Bunları gazetelerde okuyoruz, kendimiz de şahit oluyoruz...

Eşiniz Bergüzar Korel'in yeni filmini nasıl buldunuz?

Sadece Bergüzar'ın fotoğraflarını gördüm. Bergüzar çok renkli, neşeli ve ışıl ışıl görünüyor. Bence çok hoş, çok güzel görünen bir film... Bergüzer bambaşka bir karakteri canlandırıyor.



'Bergüzar bambaşka bir insan'



'Şehrazat' ve 'Onur' dan sıyrılmanız için iyi birer fırsat oldu mu bu filmler?

'Şehrazat' zaten 'Binbir Gece' dizinin içinde, oraya ait bambaşka bir karakter. Bergüzar ise normal hayatında bambaşka bir insan... Ben de özel yaşamımda bambaşka bir insanım.

Senaryosunu Onur Ünlü'nün yazdığı, Taner Elhan'ın yönettiği 'Acı Aşk' filminde olaylar şöyle gelişiyor: Eskişehir'de üniversitede edebiyat öğretmenliği yapmakta olan Orhan, evlenmeyi planladığı Ayşe'yle beklenmedik bir anda yollarını ayırıp İstanbul'a gelir ve Oya ile tanışır. Fotoğrafçılık yapan Oya ile belki de hayatının en mutlu günlerini geçirirken, daha evliklerinin ilk günlerinde yaşadıkları kötü olaylarla birlikte kendini zor bir aşk üçgeninin ortasında bulur. Bir yandan da yeni tanıştığı öğrencisi Seda, Orhan'ı çıkılması güç bir yola sürüklemektedir. Filmin İstanbul'da başlayan çekimleri Eskişehir'de sürüyor. Çekimler 10 gün sonra bitecek.

Acı olmasa mutluluğun tadını çıkaramazdık



Oyuncu-manken Cansu Dere, 'Acı Aşk' filminde, Halit Ergenç'in fotoğrafçı karısı 'Oya' karakterini canlandırıyor. 'Son Osmanlı-Yandım Ali'den sonra ikinci kez beyazperdeye yansımaya hazırlanan Dere; 'Acı Aşk'ın konusunun 'çok ilginç bir film' olduğunu söylüyor.



Canlardırdığım karakterle sadece kadın olmamız ve fotoğraf merakımız benziyor. Hayata ve aşka bakış anlamında benimle özdeştirebileceğim bir tarafı yok 'Oya'nın... Filmin odak noktasında tabii ki Eskişehir'den İstanbul'a gelen edebiyat hocası 'Onur' var. 'Oya' ise sadakatine güvenen bir karakter...

Aşk çok farklı çok göreceli bir olgu. Bu filmde de her karaktere göre bir aşk anlatımı var. Hepsinin başka düşünceleri, hisleri ve amaçları var. Hiç kimsede aşk aynı anlama gelmiyor. Hepsi farklı duygular içinde...

Aşk acı mıdır bilmiyorum. Birçok duyguyu barındırdığına inanıyorum. Acı da bunlardan biri tabii. O da hayata dair bir duygu. Acının da olmasında bir mahsuru yok. Acı olmasa mutluluğun tadını çıkaramazdık.