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Halit Ergenç 16 aylık eşinden boşandı

Binbir Gece dizisinde eşini canlandıran Bergüzar Korel ile adı aşk dedikodularına karışan oyuncu Halit Ergenç ile 16 aylık eşi Gizem Soysallı tek celsede boşandı.

04 Kasım 2008 02:00

Binbir Gece dizisinde eşini canlandıran Bergüzar Korel ile adı aşk dedikodularına karışan oyuncu Halit Ergenç ile 16 aylık eşi Gizem Soysallı tek celsede boşandı.

Beykoz Aile Mahkemesi'nde dün sabah görülen duruşmaya Ergenç ile eşi avukatlarıyla birlikte katıldı. Saat 08.30'da başlayan ve 5 dakika süren duruşmada çift anlaşmalı olarak boşandı. Halit Ergenç, imzalanan protokole göre 225 bin YTL tazminat vermeyi kabul etti. Halit Ergenç, mahkemede Gizem Soysallı'ya 100 bin YTL'lik çek verdi, geri kalan parayı ayın 20'sinde vereceğini söyledi. Duruşma listesine de adları yazılmayan çift, adliyeden hemen ayrıldı. Bir süre önce Ergenç, eşinin Tan Sağtürk'ten ayrılan Korel ile aralarında geçen samimi telefon mesajlarını yakaladığı ve bu nedenle ayrılacakları dedikodularına sert tepki göstermişti. Çift boşanmalarına üçüncü kişilerin neden olmadığını belirtmişti. Halit Ergenç'in avukatı Gökçe Kılıç, "Ruhsal ve fiziksel anlaşmazlık içine girmişlerdi. Bu yüzden boşandılar" dedi.

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