Halit Dumankaya’nın da aralarında bulunduğu 6 kişinin tahliyesine itiraz edildi

'Paralel Devlet Yapılanması' iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/ PDY’ye 'finansal destek sağladıkları' gerekçesiyle yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Dumankaya İnşaat’ın murahhas üyesi Halit Dumankaya’nın da bulunduğu 6 kişinin tahliyesine itiraz edildi.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Arzu Kaya’nın haberine göre soruşturmayı yürüten savcılık, geçtiğimiz ay ’Suçtan kaynaklı malvarlığını aklama’, ’Terör örgütüne finansman sağlama’, ’Silahlı terör örgütüne üye olmak’ ve ’Terör örgütü propagandası yapmak’ suçlarından tutuklanan aralarında Halit Dumankaya’nın da bulunduğu 9 kişiden 6’sının Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği’nce geçtiğimiz hafta tahliye edilmesine itiraz etti.

Tutuklamaya yönelik yakalama kararı talebi

Savcılık itirazında, hakimliğin tahliye gerekçelerine yer vererek, tahliye kararının ‘usul ve yasalara aykırı’ olduğunu belirtti. Tahliye kararının soruşturma dosyasını incelenmeden şüpheliler ve avukatlarının söylem ve savunmalarıyla verildiği ifade edilen savcılık itirazında şüphelilerin adli kontrolle serbest kalmasının ‘hayatın olağan akışına’ uygun olmadığı kaydedildi.

Halit Dumankaya’nın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli hakkında verilen tahliye kararının kaldırılmasını isteyen savcılık, tahliye edilen bu kişiler hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılması talep etti.

Savcılığın itirazı, serbest bırakılma kararını veren Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği’ne gönderildi. İtirazı değerlendirecek 3. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararında direnmesi durumunda bir üst mahkeme olan Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği karar verecek.