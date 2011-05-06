-HALİT ÇELENK ''ONLARIN'' YAKININA DEFNEDİLDİ ANKARA (A.A) - 06.05.2011 - Ankara'da dün 87 yaşında hayatını kaybeden, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın avukatı Halit Çelenk'in cenazesi, müvekkillerinin idam edildiği günün yıl dönümünde toprağa verildi. Astım ve kanser rahatsızlığından hayatını kaybeden Çelenk'in cenaze töreni ile 6 Mayıs 1972'de idam edilen Gezmiş, Aslan ve İnan'ı anmak için düzenlenen tören, Karşıyaka Mezarlığı 2 Nolu kapıda yapıldı. Törene çok sayıda siyasi parti, sendika ve dernek üyesi katıldı. Çelenk'in tabutunun başında düzenlenen törende kızı Serpil Güvenç, babasının, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan ile özdeşleştiğini belirterek, ''Adeta öleceği günü kendisi seçmiş gibi'' dedi. Yakınlarının ve arkadaşlarının konuşmasından sonra Çelenk'in tabutu, cenaze namazı için Karşıyaka Camisi'ne götürüldü. Törene katılanlar da Gezmiş, İnan ve Aslan'ı anmak için mezarları başına yürüdü. Katılımcılar, Gezmiş, Aslan ve İnan'ın mezarına çiçekler bıraktı ve fotoğraf çektirdi. Cenaze namazının ardından Çelenk'in tabutu, Gezmiş, İnan ve Aslan'ın mezarlarının önünden geçirilerek defnedileceği yere getirildi. Üzerinde Türk bayrağının bulunduğu Çelenk'in tabutu, alkışlarla cenaze aracından indirildi. Çelenk, 39 yıl önce 6 Mayıs'ta idam edilen müvekillerinin yakınına defnedildi. -ÇELENK'İN ÖZGEÇMİŞİ- Halit Çelenk, 1922 yılında Antakya'da doğdu. 1944'te İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitiren Çelenk, Türkiye İşçi Partisi Ankara il yönetiminde sekreter ve genel yönetim kurulunda üye olarak görev yaptı. Çelenk, 1960'lı yıllarda İlerici Avukatlar Derneği ve yine Devrimci Avukatlar Derneğinin kurucu ve yöneticileri arasında yer aldı. 1965 yılında Fakir Baykurt'un başkanlığında kurulan Türkiye Öğretmenler Sendikasının (TÖS), daha sonra kurulan Tüm Eğitim ve Öğretim Emekçileri Birleşme ve Dayanışma Derneğinin (Töb-Der) hukuk danışmanlığını yapan Çelenk, 1968 yılında Türk Hukuk Kurumunun ikinci başkanlığı, 1975 yılında Çağdaş Hukukçular Derneği Başkanlığı görevlerinde bulundu. İnsan Hakları Derneği ve İnsan Hakları Vakfının kurucuları arasında yer alan Çelenk, 12 Mart ve 12 Eylül dönemlerinde, Dev-Genç, THKO, TİP, TKP, TSİP, Dev-Yol, DİSK, Barış, Türkiye Yazarlar Sendikası, Halkevleri Köy-Koop davalarında avukatlık yaptı. Barış davasında ve Aziz Nesin'in öncülüğünü yaptığı Dilekçe davasında sanık olarak yargılan ve beraat eden Çelenk, Nazım Hikmet'in kız kardeşi Samiye Yaltırım tarafından kurulan Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfının yönetim kurulunda görev aldı, Nazım Hikmet'e yapılan hakaret davalarında müdahil olarak Samiye Yaltırım'ın avukatlığını üstlendi. Çelenk, başta Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan olmak üzere Taylan Özgür, Mahir Çayan, Gün Zileli, Melih Pekdemir, Kemal Türkler, Aziz Nesin, Mahmut Dikerdem, İlhan Selçuk, Oktay Akbal, Dr. Erdal Atabek, Vedat Türkali, Mihri Belli, Uğur Mumcu, Remzi İmame, Mümtaz Soysal, Bahri Savcı, Adalet Ağaoğlu, Işık Kansu, Muzaffer İlhan Erdost, Süleyman Ege, Melike Demirağ, Sadun Aren, Abdullah Baştürk, Vahat Erdoğdu, Seyhan Erdoğdu, Fakir Baykurt, Talip Apaydın, Asım Bezirci, Arif Damar, Öner Yağcı, M. Emin Değer'in de aralarında bulunduğu çok sayıda ismin avukatlığını üstlendi. Halit Çelenk'in ''İdam Gecesi Anıları'', ''THKO Davası, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan ve Arkadaşlarının Sorgu ve Savunmaları'', ''Devlet Güvenlik Mahkemeleri Niçin Kaldırılmalı?'', ''Hukuksuz Demokrasi'', ''Umut Hangi Dağın Ardında?'', ''Barış Savaşçıları'', ''Beş Kapı-Beş Kilit'' gibi pek çok basılmış eseri bulunuyordu.