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Halit Akçatepe eşinden boşanıyor

‘Hababam Sınıfı’nın Güdük Necmi’si 71 yaşındaki Halit Akçatepe ile 32 yaşındaki Rezzan Akçatepe boşanıyor.

17 Eylül 2009 03:00

‘Hababam Sınıfı’nın Güdük Necmi’si 71 yaşındaki Halit Akçatepe ile 32 yaşındaki Rezzan Akçatepe boşanıyor.

Sabah’ın haberine göre Kadıköy Aile Mahkemesi’nde boşanma davası açan Rezzan Akçatepe, anlaşmazlık sonucu evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını belirtti. Kendisinden 39 yaş büyük olan oyuncu Halit Akçatepe ile 1999’da evlendiğini ve 8 yaşında Günsu adında bir kızlarının bulunduğunu belirten Rezzan Akçatepe, dilekçesinde çift olarak uyuşamadıklarını ve uzun süredir ayrı yaşadıklarını söyledi.             

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