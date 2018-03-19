T24 LogoT24 Logo
Gündem

Halisdemir'in şehit edilmesi davasında savcı 18 sanığa ağırlaştırılmış müebbet istedi

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- 15 TEMMUZ darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in şehit edilmesiyle ilgili 18 sanığın yargılandığı davada, duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı

19 Mart 2018 18:14

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- 15 TEMMUZ darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığı\'nda Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir\'in şehit edilmesiyle ilgili 18 sanığın yargılandığı davada, duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, 15 sanığın \'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 3 sanığın ise \'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\' ve \'kasten öldürmek suçlarından\' 2\'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.
Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi\'nce Sincan Cezaevi yerleşkesinde görülen davaya tutuklu sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Cumhuriyet savcısı Mustafa Manga, sanıkların bilirkişi raporuna yönelik savunmalarının tamamlanmasının ardından esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.
Savcı Manga, toplanan deliller ışığında 18 sanığında darbe teşebbüsüne katıldıklarını, bu nedenle 18 sanığın da \'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Savcı ayrıca sanıklardan Mihrali Atmaca, Fatih Şahin ve Hasan Aksoy\'u, Ömer Halisdemir\'in şehit edilmesinden sorumlu tutarak, \'Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle  ve bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürmek suçundan\' ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Böylece savcı, 18 sanıktan 15\'i için birer kez, 3 sanık için ise 2\'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.
Mütalaanın ardından söz verilen sanık ve avukatları savunma yapmak için mahkemeden süre istedi. Talepleri değerlendiren mahkeme duruşmayı erteledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ARSLANANKARA DHATEMMUZKuvvetler Komutanlığı Astsubay Kıdemli BaşçavuşHalisdemirSavcıAnkaraAğır Ceza Mahkemesi Sincan CezaeviCumhuriyetMustafa MangaSavcı MangaMihrali Atmaca FatihHasan AksoyBöyleceMütalaanın

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24