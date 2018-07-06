Halisdemir için İstanbul'dan Niğde'ye pedal çevirecekler

İSTANBUL, (DHA) - GENÇLİK ve Spor Bakanlığı, Arnavutköy Belediyesi ve Türkiye Bisiklet Federasyonu iş birliğiyle, 15 Temmuz şehit ve gazilerini anmak amacıyla gerçekleştirilen ‘Şehit Ömer Halisdemir Bisiklet Turnuvası’ için geri sayım başladı.

15 Temmuz anma programları kapsamında Türkiye genelinde birbirinden farklı etkinlikler düzenleniyor. 9 Temmuz Pazartesi sabahı Arnavutköy’de başlayacak olan bisiklet turnuvasında, ilçe merkezinden 09.45’te harekete geçecek profesyonel ve amatör bine yakın bisikletçi, Arnavutköy’den aldığı toprağı Şehit Ömer Halisdemir’in mezarına götürecek.

Arnavutköy\'den aldıkları toprakla, Niğde\'ye doğru pedal çevirmeye başlayacak profesyonel bisikletçilere engelli sporcular ve amatör bisikletçiler de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'ne kadar eşlik edecek.

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