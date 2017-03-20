Halisdemir davasında yargılanan sanıklara yağlı urgan attılar, Gülen'in maketini astılar

Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı (ÖKK) ele geçirmek isteyen darbeci general Semih Terzi'yi vurarak, darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin davanın sanıkları adliyeye getirildi. Sanıkların üzerine yağlı urgan atan bir grup vatandaş, temsili idam sehpası kurarak, darbe girişiminin planlayıcısı olmakla suçlanan Fethullah Gülen'in maketini astı. Bir vatandaşın askeri üniforma giyerek Astsubay Ömer Halisdemir'i canlandırdığı görüldü.

Hürriyet'ten Selahattin Sönmez'in haberine göre, Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma öncesinde sanıkları protesto eden bir grup vatandaş adliyenin C kapısı önünde toplandı. Jandarma ve polis de burada güvenlik önlemi aldı.

"Vatan haini FETÖ'nün uşakları" yazılı pankart açan, "Papalığın truva atı FETÖ", "Hırsız FETÖ", "Katil FETÖ", "Bu vatan milletindir, darbecilerin değil" yazılı dövizler taşıyan protestocular, "Hepimiz Ömer Halisdemiriz" ve "İdam isteriz" sloganları atarak, tekbir getirdi.

Jandarma araçları kapının karşısındaki yolda durduktan sonra sanıklar adliyenin C kapısından içeri sokuldu. Jandarmanın oluşturduğu koridorun arasından geçirilen sanıkların üzerine bazı protestocular yağlı urganlar attı.

Öte yandan protestocular burada temsili idam sehpası kurarak, Gülen'in, turuncu tulum giydirilmiş, üzerinde "Adı: Fetoşkeştayn, Suçu: Vatan Haini, Cezası: İdam - Tüm şehitler adına Ömer Halisdemir" yazılı maketini astı.

Bir vatandaş üniforma giyerek Astsubay Ömer Halisdemir'i canlandırdı ve Gülen maketinin altındaki sandalyeye vurdu.