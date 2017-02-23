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15 Temmuz Darbe Girişimi

Halisdemir davası sanığı: Bizi Diyarbakır'a Özel Kuvvetler Komutanı Aksakallı getirtti!

Aksakallı, Halisdemir'e son kurşunu sıkan üsteğmeni "darbecileri derdest ettikleri için" tebrik etmiş

23 Şubat 2017 09:55

Darbeci general Semih Terzi'yi vuran şehit Ömer Halisdemir’in darbeciler tarafından öldürülmesine ilişkin davanın sanığı eski Binbaşı Fatih Şahin, ifadesinde, Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı hakkında, "4 ay sürmesi gereken görev yarıda kesildi, 28. günde Diyarbakır’a geldik. Diyarbakır’a 14 Temmuz sabahı intikal ettik. ÖKK’da güven esastır. Zekai Aksakallı tarafından görevlendirilmesinde bir kumpas olacağını düşünmedim" dedi.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ikinci duruşması görülen Ömer Halisdemir davasında sanık askerlerin savunmalarının alınmasına devam edildi. Duruşmaya Halisdemir’in eşi Hatice Halisdemir’in yanı sıra 'FETÖ kumpası'nın ardından intihar eden Yarbay Ali Tatar’ın ağabeyi Ahmet Tatar da izledi.

Halisdemir'in vurulduğu an

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, eski kıdemli çavuş Furkan Aslanbay, savunmasında daha önce avukatının sunduğu yazılı savunma dilekçesinin geçerli olduğunu belirterek sözlü savunma yapmak istemediğini bildirdi. Bunun üzerine Mahkeme Başkanı İsmail Ademoğlu, "Bizim olaya ilişkin sorularımız olacak" diyerek, sanıktan olayı tekrar ayrıntılarıyla anlatmasını istedi. Sanık Aslanbay, "Bu şekilde soracaksanız, susma hakkımı kullanacağım. Her şeyi yazılı ifadede zaten anlattım. Bu şekilde bunları sözlü konuşmak hoşuma gitmiyor" karşılığını verdi.

Aksakallı’ya suçlamalar

Öte yandan davanın bir numaralı sanığı olan eski Binbaşı Fatih Şahin’in, önceki günkü savunmasında Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı’yı suçlaması dikkat çekti. Haziran ayı ortasında Amonos Dağları bölgesinde operasyon yapmak üzere İskenderun’da görevlendirildiklerini belirten Şahin, daha sonra Aksakallı’nın yazılı emri ile Diyarbakar’da görevlendirildiklerini kaydetti. Şahin, "4 ay sürmesi gereken görev yarıda kesildi, 28. günde Diyarbakır’a geldik. Diyarbakır’a 14 Temmuz sabahı intikal ettik. ÖKK’de güven esastır. Zekai Aksakallı tarafından görevlendirilmesinde bir kumpas olacağını düşünmedim. Tıpkı Semih Terzi’den şüphelenmem mümkün olmadığı gibi” dedi.

Halisdemir'e son iki kurşunu
sıkan üsteğmene 'tebrik'

Davada ayrıca Aksakallı’nın, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında cuntacı general Semih Terzi’yi vurduktan sonra şehit edilen Ömer Halisdemir’e son iki kurşunu sıkan üsteğmen Mihrali Atmacı’yı "darbecileri derdest ettikleri için" tebrik ettiği ortaya çıktı. Halisdemir davasındaki sanıklar, 15 gün boyunca Özel Kuvvetler’de “güvenli tim” olarak görüldüklerini ve Aksakallı’nın kendilerine çok güvendiğini belirtirken, 15 gün boyunca ÖKK’de darbecilerin derdest edilmesinde görev yaptıklarını söyledi.

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