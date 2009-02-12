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Ekonomi

Halis Toprak'tan şikâyet

Toprak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Halis Toprak, TMSF Başkanı Ahmet Ertürk'ü, Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanlığı’na şikâyet etti.

12 Şubat 2009 02:00

Toprak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Halis Toprak, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Ahmet Ertürk'ü, Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanlığı’na şikâyet etti.

Toprak Holding'den yapılan yazılı açıklamada, Halis Toprak'ın, Kamu Görevlileri Etik Kuruluna sunduğu dilekçede, Ahmet Ertürk hakkında gerekli inceleme ve soruşturmanın yapılarak, tutum ve davranışlarının etik bulunmaması halinde gerekli işlemin yapılmasını arz ve talep ettiği belirtildi.

Açıklamanın ekinde yer verilen şikâyet dilekçesinde Toprak, Ertürk hakkında, ''TMSF kaynaklarını savurgan bir biçimde kullandığı'', ''El koyduğu Uzan Grubu’na ait teknede TMSF çalışanlarıyla parti düzenlediği'', ''Yönetimine el koyduğu şirketlere kendi yandaş ve tanıdıklarını yerleştirdiği'', ''TMSF'nin el koyduğu helikopter için aldıkları yazılı teklifi değerlendirmeyerek, ihaleye çıkardığı aracı aynı kişiye teklifinden daha düşük bedelle sattığı, yaptıkları şikâyet üzerine alıcıdan aradaki farkı kanunsuz olarak tahsil ettiği'', ''İmarı tamamlanmamış arsalarını sattırarak, üçüncü kişilere haksız kazanç sağladığı ve kamuyu zarara uğrattığı'', ''Yaptığı açıklamalarda kendisi dahil önüne gelene, kamu görevlisinin ciddiyet ve vakarıyla bağdaştırılması mümkün olmayan hakaretler ettiği'' iddialarında bulundu.

(AA)

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