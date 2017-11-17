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Ekonomi

Halis Toprak'ın fabrikası satışa çıkarıldı

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde, 2009 yılında TMSF'nin el koyduğu 2012'de ise merhum işadamı Halis Toprak tarafından geri alınan 3 fabrika ve 7 sanayi imarlı arazi, Vakıfbank tarafından satışa çıkarıldı

17 Kasım 2017 18:50

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - SAKARYA\'nın Arifiye ilçesinde, 2009 yılında TMSF\'nin el koyduğu 2012\'de ise merhum işadamı Halis Toprak tarafından geri alınan 3 fabrika ve 7 sanayi imarlı arazi, Vakıfbank tarafından satışa çıkarıldı.
Arifiye Hacıköy semtinde yer alan 1. Organize Sanayi Bölgesi\'ndeki Toprak İlaç\'ın da içinde bulunduğu 382 dönüm arazide iplik, sağlık ürünleri ve ilaç fabrikası bulunuyor. 34 bin 588 metrekare arazi Vakıfbank tarafından satışa çıkarıldı. Vakıfbank resmi internet sitesinden satışa sunduğu arsanın başlangıç fiyatı olarak 21 milyon 600 bin TL ve teminat bedelini de 1 milyon 80 bin TL olarak belirledi.

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