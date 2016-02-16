Halis Toprak'ın mirası 12 paya bölünecek

Fransa'nın Nice şehrinde ocak ayında kalp rahatsızlığından dolayı hayatını kaybeden işadamı Halis Toprak'ın çocukları, 1'nikâhsız 4 evlilik yapan babalarının mirasçılarının tespiti için mahkemeye başvurdu. Mahkeme mirasın 12 paya bölünmesine karar verdi. Kızı Aysel Duruk, babasının demans olduğunu söyledi

Habertürk'ün haberine göre, Türkiye'nin önde gelen sanayici ve işadamı Halis Toprak, 3 Ocak günü tatil için gittiği Fransa’nın Nice kentinde 78 yaşında hayatını kaybetti. Toprak’ın çocukları İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak babalarının mirasçılarının belirlenmesini istedi.

Mahkeme de Halis Toprak’ın ilk eşi Ayşe Toprak’tan doğan Sevgi Toprak (46), Ayla Toprak Zengin (49), Mine Ekmekçi Toprak (36), Aysel Duruk Toprak (52), Şükran Toprak (44), Mehmet Toprak (39), Ayfer Toprak Karavan (50), Yeşim Toprak Doğan (44), Ahmet Toprak (43), Aynur Toprak (47) ile nikâhsız yaşadığı Gülcan Sepet’ten doğan Salim Toprak (28) ve üçüncü eş Özlem Özkan’dan doğan Turgut Toprak’ı (13) yasal mirasçısı olarak belirledi. Mahkeme son eşi Nazlıcan Tağızade’den çocuğu bulunmayan Toprak’ın mirasının 12 paya bölünmesine karar verdi. Toprak’ın ilk eşinden olan ve en büyük kızı Aysel Duruk ile diğer çocukları mahkemeden ayrıca miras tespiti istedi. Duruk, babasının son yıllarda demans hastalığı ve fiili ehliyetten yoksunluğu nedeniyle bir kısım tasarruflarına karşı başlattıkları hukuki sürecin devam ettiğini ifade etti.

3 vasiyetname

Tereke işlemlerine başlayan mahkeme ilk olarak kayyum atanmasına karar verdi. Tapu müdürlüklerine, POLNET’e, bankalara yazı yazılarak Halis Toprak’ın menkul ve gayrimenkulleri tespit edilmeye başlandı. Mahkeme tespit edilen mal varlıklarının üçüncü kişilere devri ve satışına da ihtiyati tedbir koydu. Halis Toprak’ın 2000, 2008 ve 2012 yıllarında 3 kez vasiyetname düzenlediği ortaya çıktı. Toprak’ın vasiyetnamelerin ilk ikisini iptal ettiği, son yazdığı vasiyetin geçerli olduğu da mahkeme dosyasında yer aldı. Toprak’ın vasiyeti duruşmada açılacak ve 12 çocuğunun yüzüne okunacak.

1938 Diyarbakır Lice doğumlu Halis Toprak, yaptığı evlilikler ve çocuklarıyla yaşadığı sorunlar nedeniyle sık sık gündeme gelmişti. İlk eşi Ayşe Hanım’dan 10 çocuğu oldu. 1999’da kendisinden 39 yaş küçük Özlem Özkan ile evlendi. Turgut adında oğlu oldu. 2009’da ikinci evliliğini de bitirdi. Gülcan Sepet ile de nikâhsız yaşadı. 2009’da ise kendisinden 54 yaş küçük olan Nazlıcan Tağızade ile nikâh masasına oturdu. Çift, 2012’de boşandı.

20 toprak şirketi

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