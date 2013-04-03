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Halis Toprak'ın kağıt fabrikası yandı

Toprak Holding bağlı Kağıt Fabrikası’nın atık kağıtların bulunduğu geri dönüşüm deposunda saat 02.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı

03 Nisan 2013 13:50

Bilecik’in Bozüyük İlçesi’ndeki Toprak Kağıt Fabrikası’nda yangın çıktı. Fabrikanın geri dönüşüm kağıt deposunda çıkan yangına Bozüyük, Bilecik ve Eskişehir’den giden itfaiye ekipleri müdahalede bulundu, dumandan etkilenen itfaiye erlerine ayran dağıtıldı. Halis Toprak, TMSF denetimindeki şirketlerin devrini geçtiğimiz yıl almıştı.

Bozüyük- Eskişehir karayolu üzerinde bulunan Toprak Holding bağlı Kağıt Fabrikası’nın atık kağıtların bulunduğu geri dönüşüm deposunda saat 02.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi fabrikanın gece vardiyasında çalışan işçiler yaptı. Ardından Bozüyük Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahalede bulundu.

Yangının büyümesi üzerine Toprak Kağıt Fabrikası’na Bilecik Belediyesi ile Eskişehir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin de katılımıyla yangın kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen bir işçi, ambulansla Bozüyük Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, itfaiye erlerine de duman zehirlenmesine karşı ayran dağıtıldı. Ekipler, yangını soğutma çalışmalarını sabaha kadar sürdürdü.

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğünü ve yangının çıkış nedeninin araştırıldığını bildirdi.

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