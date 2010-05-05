Halis Toprak konuştu

T24-



İşadamı Halis Toprak ile eşi Nazlıcan arasındaki hukuk savaşı kızıştı. Önceki gün Nazlıcan’ın kendisini savcılığa şikayet etmesine karşı atağa geçen Halis Ağa, genç eşine avukatı Turgut Tavşanoğlu aracılığıyla Sarıyer Aile Mahkemesi’nde boşanma davası açtı. Nazlıcan’dan 100 bin TL tazminat talebinde bulunan Toprak, mahkemeye sunduğu dilekçesinde, eşiyle nasıl tanıştığını anlattı. Evlenme teklifinin, Sarıkamış’taki otelinin müdürü aracılığıyla bizzat Nazlıcan’dan geldiğini iddia eden Toprak, “Evlenmeden önce, benden herhangi bir maddi beklentisinin olmadığını, aramızdaki yaş farkının da sorun olmayacağını söyledi” dedi.



TMSF el koydu tavır değişti

Şirketlerine TMSF tarafından el konulmasından sonra Nazlıcan’ın değiştiğini öne süren Toprak dilekçesinde, “Bu olaylardan sonra, ’Geleceğimi garanti altına almazsan bu evliliği sürdürmem’dedi. Önce yatağını ayırdı ve karı-kocalık ilişkisini bitirdi. Sonra da ’Seni Türkiye’ye rezil ederim. Bana ev, araba alacaksın, para vereceksin’ diye tehdit etti. Evliliğin ilk gününden itibaren ayda 5 bin TL’lik kredi kartı harcaması vardır” iddialarında bulundu. Toprak, kendisinin bu tehditlere karşılık, borç para bulup, Nazlıcan’a 50 bin TL’lik altın takı ve 35 bin TL değerinde Opel Vectra marka otomobil aldığını savunarak, “Bu hanım nasıl aç kalacak? Olur mu öyle şey?” dedi.



İnce ve ayrıntılı plan

Nazlıcan’ın isteklerinin bitmediğini öne süren Toprak, iddialarını şöyle sürdürdü: “Yakın zamanda ailesiyle Antalya’ya gitti. Burada 2 milyon TL’lik bir ev bulduğunu, eğer bu evi almayı kabul edersem dönüşte boşanmaya razı olacağını söyledi. Bu isteğini kabul etmeyince de çok ince ve ayrıntılı bir plan yapıp, bunu yürürlüğe koydu. Ona tuttuğum İngilizce öğretmeninin haftası dolmadan da intihara kalkıştı. Onun yüzünden topluma alay konusu oldum ve çeşitli hakaretlere uğradım.”



Artist tanımam doktora gittim

Fransa’nın Cannes kentinde düzenlenen film festivaline gittiği iddialarının gerçek olmadığını öne süren Toprak, “Ben, artistleri bile tanımam. Hastalığım için yurt dışındayım. Annesini, kız kardeşini, ağabeyini ve birçok akrabasını Aslanlı Köşk’e aldı” dedi. Nazlıcan’a, kendisinin yurt dışında olduğu süre içerisinde kullanacağı parayı da verdiğini savunan Toprak, hakaret ve onur kırıcı davranışları kendisine bir yöntem olarak seçmekle suçladığı Nazlıcan’ın, büyük mal varlığı elde etme peşindeki bir “servet avcısı” olduğunu iddia etti.



Savcıya şikayet etti

Boşanma davasıyla yetinmeyen Toprak, eşi Nazlıcan, baldızı Nurcihan, kayınvalidesi Şehirnaz, kayınbiraderi Murat İnan Öztepe’yi de şikayet etti. Toprak, şüphelilerin ’hakaret, tehdit, meskene tecavüz ve işgal’suçlarından cezalandırılmasını istedi. Toprak’ın avukatı Turgut Tavşanoğlu, adliye çıkışında basına yaptığı açıklamada, “Çift, evliliklerinin 10’uncu gününden itibaren ayrı yaşamaya başlamıştır. Bunun nedenlerini şimdilik açıklamayacağız. Biz, dava dilekçesinde yazmaya utandık. Eğer Nazlıcan da dilekçesinde yazmaya utandığını söylediği şeyleri açıklarsa, biz de zifaf gecesinden sonra yaşanılanları, basın aracılığıyla kamuoyu ile paylaşacağız” diye konuştu.