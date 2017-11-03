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Spor

Halis Özkahya'dan skandal karar

Topu kale çizgisinde elle kesen oyuncuyu görmedi İSTANBUL-(DHA) UEFA Avrupa Ligi'nde dün oynanan Steaua Bükreş - Hapoel Beer Sheva maçında topu kale çizgisinde elle kesen oyuncuyu göremeyen ve penaltı vermeyip devam kararı veren Halis Özkahya, geceye dam

03 Kasım 2017 12:31

Topu kale çizgisinde elle kesen oyuncuyu görmedi

İSTANBUL-(DHA) UEFA Avrupa Ligi\'nde dün oynanan Steaua Bükreş - Hapoel Beer Sheva maçında topu kale çizgisinde elle kesen oyuncuyu göremeyen ve penaltı vermeyip devam kararı veren Halis Özkahya, geceye damgasını vurdu.
UEFA Avrupa Ligi\'nde Steaua-Hapoel maçı 1-1 devam ederken mücadelenin 1-1 devam ettiği 52. dakikada, Steaua\'da Budescu, kaleciyi geçti ve kaleye doğru şutunu gönderdi. Ancak çizgide bulunan Hapoel\'in defans oyuncusu, topu eliyle kaleye gitmeden önledi. Halis Özkahya\'nın bu pozisyonda penaltı kararı vermemesi gündem oldu. 
Steaualu oyuncular uzun süre ve şiddetli bir biçimde Özkahya\'ya itiraz etse de karar değişmedi ve pozisyon penaltı olarak değer kazanmadı. Özkahya, verdiği bu kararla büyük tepki çekti ve mücadele 1-1\'lik beraberlikle sona erdi.

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