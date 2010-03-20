Halis Ağa'nın kızları babalarını Bakırköy'e gönderiyor

T24 - 72 yaşındaki Halis Toprak bir rahatsızlığı bulunup bulunmadığına ilişkin rapor düzenlenmesi için mahkeme kararıyla Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk edildi.



Kasım 2001’de TMSF’nin Toprakbank’a el koymasının ardından “borç ödeme protokolü imzalamasına karşılık” iş dünyasında büyük çöküş yaşayan, 18 Temmuz 2009’da kendisinden 54 yaş küçük 17 yaşındaki Nazlıcan Tagizade ile evliliği büyük olay olan, hemen ardından Ağustos 2009’da tüm şirketlerine TMSF’nin el koyduğu işadamı Halis Toprak’ın başı dertten kurtulmuyor. Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, 72 yaşındaki işadamı şimdi de ilk karısı Ayşe Toprak’tan olan 7 kızının açtığı davalarla boğuşuyor. Son yaptığı evliliğe karşı çıkan kızları babalarının “vesayet altına alınması”nı istiyor.



Bu amaçla açılan davada işadamı Halis Toprak’ın vesayet altına alınmasını gerektiren bir rahatsızlığı bulunup bulunmadığına ilişkin rapor düzenlenmesi için Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk edilmesi kararı çıktı.





Duruşmaya katılmadı



Sarıyer 1. Sulh Hukuk Mahkemesinde gerçekleşen duruşmaya taraf avukatları katıldı. Geçen celse duruşmada hazır bulundurulması için avukatına uyarıda bulunulan Halis Toprak’ın duruşmaya gelmediğini tutanağa yazdırdı. Toprak’ın avukatı Bülent Akar, müvekkilinin tedavi için yurt dışında olduğunu, bu nedenle duruşmaya katılamadığını, döndüğünde duruşmada hazır edeceğini söyledi.



Davacı avukatı Burhan Apaydın da Halis Toprak’a tedbiren vasi atanmasını istediğini ifade etti. Hâkim, Sarıyer Emniyet Müdürlüğüne yazı yazılarak, Halis Toprak’ın Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesine sevk edilip, vesayeti gerektirir bir rahatsızlığı bulunup bulunmadığı konusunda rapor aldırılmasını kararlaştırdı.



Vasi adaylarının gelecek duruşmada dinlenmelerine karar veren Hâkim, davacı tarafın Toprak’a geçici olarak temsilci atanması konusundaki talebini ise delil durumunu göz önüne alarak şimdilik reddetti. Hâkim, TMSF Başkanlığına yazı yazılarak, Halis Toprak’ın şirketleri ile mal varlıklarına el koyma nedeninin mahkemeye bildirilmesinin istenmesine de karar verdi.





7 kızı babalarının vesayetini istiyor



İşadamı Halis Toprak’ın kızları Aynur Toprak, Şükran Toprak, Ayfer Toprak, Mine Toprak, Ayla Toprak Zengin, Aysel Duruk ve Sevgi Toprak Tunga, 28 Temmuz 2009’da babalarının vesayet altına alınmasını içeren bir dilekçe vermişti.



Dilekçede, 71 yaşındaki Toprak’ın 12 çocuk sahibi olduğu, kendisinden 54 yaş küçük 17 yaşındaki Nazlıcan adlı “kız çocuğu” ile evlendiği ifade edilerek, bu yaştaki bir kişinin, kendi torunlarından bile küçük bir “kız çocuğu” ile evlenmesinin toplumda büyük tepki topladığına dikkat çekilmişti.



“Toprak’ın 17 yaşında bir kızla evlenmesinin medyada geniş yer aldığı ve “Züğürt Ağa” denilerek, zavallı bir tip olarak nitelendiği” savunulan dilekçede, “Toprak Holding’i yönetemeyeceği ve özellikle TMSF’ye karşı yükümlülüklerini yerine getiremeyeceği gerekçesi ve tehlikelerden korunması için Toprak’ın vesayet altına alınması talebinde bulunulmaya ihtiyaç duyulduğu” ifade edilmişti.



Halis Toprak’ın 7 kızının, babalarının evlendiği 17 yaşındaki Nazlıcan Tagizade’nin Çocuk Esirgeme Kurumu’na teslimi için açtıkları davada takipsizlik kararı verilmişti.



İlk eşinin ahını aldı!



Halis Toprak ilk evliliğini Ayşe Toprak ile yaptı. 1997’de 33 yıllık eşi Ayşe Toprak’dan boşandı. İkinci evliliğini 1999’da kendisinden 39 yaş küçük Özlem Toprak ile gerçekleştirdi. Toprak, 2008’de ikinci evliliğini bitirdi. Toprak, geçen aylarda yayımlanan bir söyleşide, son evliliğiyle ilgili olarak “O evliliği hiç yapmamalıydım. İlk eşimin ahını aldım” demişti.





