Halis Ağa 5 Bin TL'yi gönderdi

İşadamı Halis Toprak ile kayınpederi arasındaki 5 Bin TL'lik kriz çözüldü. Kayınpederi, 5 bin lirayı vereceğini söylediği Halis Toprak'ın sözünü tutmadığını belirterek, damadıyla ilgili sert açıklamalar yapmıştı.



Antalya SGK İl Müdürlüğü'ne gelen Halis Toprak'ın kayınpederi 63 yaşındaki Mustafa İsmet Tağızade, emeklilik başvurusunda bulundu. Askerlikte geçen 720 günün karşılığı olan 5 bin 322 lira 20 kuruşu ödeyemediği için emekliliğe hak kazanamayan Tağızade'nin bu parayı yatıracağı öğrenildi. Emeklilik Servisi'ne babasıyla birlikte gelen Nazlıcan Toprak'ın, eşi Halis Toprak'ın gönderdiği 5 bin lirayı Tağızade'ye verdiği iddia edildi. Tağızade, 5 bin lirayı vereceğini söylediği Halis Toprak'ın sözünü tutmadığını belirterek, damadıyla ilgili sert açıklamalar yapmıştı.



Antalya Büyükşehir Belediyesi Huzurevi'nde yaşamını sürdüren Mustafa İsmet Tağızade, bugün SGK İl Müdürlüğü Emeklilik Servisi'nde gelerek, emeklilik için başvuruda bulundu.



Emeklilik Servisi'ne kızı Halis Toprak'la evlenen kızı 17 yaşındaki Nazlıcan Toprak'la birlikte gelen Mustafa İsmet Tağızade, askerlikte geçen 720 günün karşılığı olan 5 bin 322 lira 20 kuruşu 1 ay içinde öderse emekliliği gerçekleşecek. Nazlıcan Toprak'ın bir süre önce birkaç gün önce Antalya'ya geldiği, babasına emeklilik için gerekli olan 5 bin lirayı onun verdiği, bu parayı da eşi Halis Toprak'ın ona verdiği iddia edildi. Tağızade'yi tanıyanlar, onun bu parayı kendisinin denkleştirme ihtimalinin olmadığını söyledi.



Halis Toprak'ın kayınpederi Mustafa İsmet Tağızade, kısa süre önce yaptığı açıklamada, “Evliliklerine izin verdiğim için pişmanım. Halis Toprak bana verdiği sözleri tutmadı. Emekli olmam için 5 bin TL verecekti. Nasıl ağa olduğunu gördük. Kızıma da baskı uyguladığına inanıyorum” demişti.



İsmet Tağızade'nin Sivas ve Afyonkarahisar'da işçi olarak çalıştığını belirten yetkililer, “Tağızade'nin hizmetlerinin toplamını inceleyeceğiz” dedi.