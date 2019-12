Halime'nin organ nakili 'Ergenekon'a takıldı

Konya'da ilköğretim okulu öğrencisi 12 yaşındaki Halime Sert'e yapılacak organ nakli 'Ergenekon'a takıldı. Küçük kıza dokularını uyum sağlaması üzerine 32 yaşındaki annesi Gülten Sert’den, nakil yapılmasına karar verildi.



Nakil operasyonu Başkent Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mehmet Haberal, tarafından Başkent Üniversitesi Ankara Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleşekti. Ameliyatın yapılacağı gün, Rektör Prof.Dr. Mehmet Haberal'ın ‘Ergenekon Operasyonu' kapsamında gözaltına alınması ve daha sonra tutuklanması üzerine, ameliyat yapılamadı.



Prof.Dr. Haberal'ın gözaltında bulunduğu süre içerisinde, serbest bırakılarak ameliyatın gerçekleştirilme olasılığı göz önüne alınarak hastanede tutulan Halime Sert, Rektörün, tutuklanması üzerine nakil için daha sonra kendisine haber verileceği bildirilerek taburcu edildi. Geçen aylarda hastalığından dolayı damarları tıkanan ve anjiyo olan Halime Sert'nin ameliyat edilmediği takdirde 5 ay sonra yeniden anjiyo olması gerektiği bildirildi.



Damarları tıkanıyor



Konya'daki evine dönen torununun durumunu anlatan 60 yaşındaki Kemal Yayla, ‘Ergenekon Operasyonu' ile umutlarının yıkıldığını söyledi. 4 yaşından bu yana torununun bu hastalığın pençesinde olduğunu belirken Yayla, şöyle dedi:



“Torunuma ‘Karaciğer emzim eksikliği’ teşhisi konuldu. Bu hastalığı nedeniyle kollestrolü sürekli yükseliyor ve damarları tıkanıyordu. 15 günde bir Ankara Hacettepe Üniversitesi'nde kanı temizleniyordu. Geçtiğimiz aylar içerisinde de anjiyo yapılmıştı. Son olarak tedavi için Ankara'ya gittiğimizde dokuları uyan annesinden anılacak olan karaciğerin torunuma nakil edilebileceğini öğrendik. Bu ameliyatın Başkent Üniversitesi Ankara Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde yapılabileceğini duyduk. Hastaneye gittiğimizde tetkikler yapıldı. Dokuları uyan annesinden alınan karaciğerin nakil edilebileceği bildirildi. Karaciğer naklini de üniversitesi’nin Rektörü Prof.Dr. Mehmet Haberal yapacaktı. Ancak ameliyatın yapılacağı gün gözaltına alındı. Daha sonra da tutuklandı.”



Dayanacak gücümüz yok



Ekonomik durumlarının iyi olmadığını, torununu bir yardımseverin katkılarıyla Ankara'ya götürüp- getirdiklerini anlatan Kemal Yayla, şunları söyledi:



“Normalde haftada bir Ankara’ya gidip kanının temizlenmesi gerekiyordu. Ama, maddi durumuz yerinde olmadığı için bu süreyi 15 güne çıkardık. Bir yardımsever tüm masraflarını karşılıyordu. Karaciğer naklinin yapılacağını öğrenmemiz bizim için büyük umut olmuştu. Artık kontroller için sürekli Ankara’ya gidip gelmeyecektik. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Maddi manevi dayanacak gücümüz kalmadı. Torunumun ameliyatı, doktorun durumuna eline kaldı.”



Kızının büyük sıkıntı çektiğini anlatan anne Gülten Sert de, tek isteğinin kızının bir an önce sağlığına kavuşması olduğunu söyledi. Kızına akciğerinden parça verecek olan anne Gülten Sert, “Ameliyat yapılacağını duyunca büyük sevinç yaşadık. Ama son yaşanan olaylarla yıkıldık. Ameliyatı yapacak doktordan izin alındıktan sonra operasyonun gerçekleştirileceği bildirilerek hastaneden taburcu edildik. Ameliyat olmazsa 5 ay sonra yeniden tıkanan damar yollarının açılması için anjiyo olması gerekecek. ‘Size haber vereceğiz' diyerek bizi hastaneden gönderdiler. Ameliyat için Haberal hocanın çıkmasını mı bekleyeceğiz, yoksa bir başkası mı ameliyatı gerçekleştirecek bilmiyoruz.”



Ayşe Sönmez İlköğretim Okulu 6'ncı sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Halime Sert de 4 yaşından bu yana hastalığın pençesinde olduğunu söyledi. Arkadaşları gibi koşup oynamak istediğini söyleyen Sert, “Karaciğer nakli ameliyatı olacağım gün doktorum, tutuklandı. Ameliyat olamadım. Şuanda da olup olmayacağımı bilmiyorum” dedi.



Ameliyatın yapılmayacağını öğrenince çok üzüldüğünü belirten Halime Sert, bir an önce sağlığına kavuşmayı istediğini kaydederek “Her 15 günde bir Ankara’ya gitmek zorundayım. Hem okulumdan hem derslerimden geri kalıyorum. Onun için sağlığıma bir an önce kavuşup diğer arkadaşlarım gibi okuluma düzenli gidip- gelmeyi istiyorum” diye konuştu. (dha)