Halim Spatar yaşamını yitirdi

Türkiye sol hareketinin önemli isimlerinden, bir süredir akciğer yetmezliği tedavisi gören Halim Spatar (85)geçtiğimiz Cuma günü hayata veda etti.

1928’de Kütahya’nın Simav kazasında doğdu. 1940’lı yılların kültür-sanat-edebiyat alanında aranan dergilerinden olan Fikirler Dergisi’nin yayın kurulunda çalıştı. Yükseköğrenimini İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde sürdürürken İstanbul Yüksek Tahsil Derneği’ne girdi. 1951 Berlin Dünya Barış Festivali’ne Türkiye’den katılan iki gençten biriydi. Dönüşünde Türkiye Komünist Partisi üyesi olarak tutuklandı. Bu nedenle Tıp Fakültesi ile ilişiği kesildi. Mahkeme sonunda iki yıl hapse ve sekiz ay sürgün cezasına mahkûm edildi.

Mahkûmiyetini tamamladıktan sonra Erdoğan Berktay, Naci Ormanlar ve Rasih Nuri İleri ile birlikte Anadolu Yayınları’nı kurdu.

1957 yılında Sabahat Ormanlar ile evlendi. İki kızı ve bir oğlu olan Halim Spatar’ın dört torunu var.

1980’de Türkiye İşçi Köylü Partisi’nin (TİKP) kurucu üyesi oldu ve partinin İstanbul İl Başkanlığı’nı yürüttü. 12 Eylül 1980 askeri darbesinden hemen sonra tutuklandı ve ağır hapse mahkûm edildi. 1985 yılında tahliye oldu.

1985 -1991 yılları arasında Ana Yayıncılık tarafından yayımlanan AnaBritannica, Medicana, Comptons, Grolier ansiklopedilerinde çalıştı. Bu ansiklopedilerin ağırlıklı olarak müzik ve tıp maddelerini çevirdi.

Halim Spatar, pek çok kitabın Türkçe'ye kazandırılmasını sağladı. Cumhuriyet-Pazar, Cumhuriyet-Kitap, Bilim ve Ütopya, Bilim ve Gelecek dergilerinde müzik ve bilim alanında yazı ve çevirileri yayımlandı.

Ayrıca; Kuzeye Esen Ilık Rüzgar (Pencere Yayınları), Müzik Yazılarım (Pan Yayıncılık) adlı kitapları bulunan Halim Spatar’ın Orhan Suda ile mektuplaşmaları Literatür Yayıncılık tarafından kitap haline getirildi (Orhan Suda-Halim Spatar, Mektuplar).